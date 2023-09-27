В Челябинске будут судить свердловского рецидивиста за убийство собутыльника

27 сентября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске будут судить рецидивиста из Свердловской области, который убил собутыльника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, дело было направлено в суд. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там сообщили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года. Свердловчанин познакомился с потерпевшим на одной из остановок Челябинска. В городе он скрывался от розыска. После знакомства его пригласили на пьянку. Во время вечеринки между мужчинами произошел конфликт. Тогда обвиняемый нанес хозяину квартиры не менее двух ударов твердым предметом по голове и ножевое ранение в плечо, повредив вену, в результате чего от обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего.

В Челябинске будут судить рецидивиста из Свердловской области, который убил собутыльника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, дело было направлено в суд. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там сообщили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года. Свердловчанин познакомился с потерпевшим на одной из остановок Челябинска. В городе он скрывался от розыска. После знакомства его пригласили на пьянку. Во время вечеринки между мужчинами произошел конфликт. Тогда обвиняемый нанес хозяину квартиры не менее двух ударов твердым предметом по голове и ножевое ранение в плечо, повредив вену, в результате чего от обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего.