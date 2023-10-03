Депутат Матвейчев: вопрос о блокировке VPN-сервисов решат на следующей неделе

03 октября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

VPN-сервисы нарушают законы РФ, отметил Олег Матвейчев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вопрос о блокировке VPN-сервисов в Госдуме будут решать на следующей неделе. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев. Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин рассказал о грядущей блокировке во всех магазинах приложений VPN-сервисов, которые предоставляют доступ на запрещенные в России сайты, в частности, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Начаться это должно с 1 марта 2024 года. «Будут заблокированы или нет, я не знаю, поскольку на комитете [Госдумы по информационной политике] мы этот вопрос еще не обсуждали. Возможно, будем обсуждать на следующей неделе. Но смысл всего этого действия в том, что работая в нашей стране, многие социальные сети нарушают законы, не соблюдают ограничения, которые есть, еще и добавляют кучу всякого деструктивного контента. А VPN-сервисы являются проводниками этого. По сути способствуют совершению преступлений. Поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы законы выполнялись», — объяснил Олег Матвейчев.

Вопрос о блокировке VPN-сервисов в Госдуме будут решать на следующей неделе. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев. Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин рассказал о грядущей блокировке во всех магазинах приложений VPN-сервисов, которые предоставляют доступ на запрещенные в России сайты, в частности, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Начаться это должно с 1 марта 2024 года. «Будут заблокированы или нет, я не знаю, поскольку на комитете [Госдумы по информационной политике] мы этот вопрос еще не обсуждали. Возможно, будем обсуждать на следующей неделе. Но смысл всего этого действия в том, что работая в нашей стране, многие социальные сети нарушают законы, не соблюдают ограничения, которые есть, еще и добавляют кучу всякого деструктивного контента. А VPN-сервисы являются проводниками этого. По сути способствуют совершению преступлений. Поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы законы выполнялись», — объяснил Олег Матвейчев.