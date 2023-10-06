Совет директоров пытается спасти «Почту России» от долгов

РБК: «Почта России» рассчитывает на рефинансирование и поддержку от государства

06 октября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

«Почта России» рассчитывает на рефинансирование и поддержку от государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совет директоров «Почты России» провел аудит с целью расчета расходов компании. По его итогам предполагается проведение мер по улучшению финансовой составляющей: рефинансирование, получение государственной поддержки и изменение нормативов. Об этом сообщил представитель Минцифры РФ. «Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки», — подчеркнул он в разговоре с РБК. Журналисты СМИ также проанализировали презентацию на тему улучшения финансовой составляющей, подготовленную «Почтой России». Она имеется в распоряжении корреспондентов. Из нее следует, что совет директоров компании рассчитывает на рефинансирование компании и различные меры поддержки от государства. «Почта России» рассчитывает на рефинансирование долга за счет средств из Фонда национального благосостояния под 3,5%. Долг компании по состоянию на начало 2023 года составляет 153,5 миллиарда рублей. Также компания планирует получить пополнение своих средств за счет докапитализации на 117 миллиардов рублей. В компании также надеются на изменение нормативов по доставке корреспонденции и закрытие убыточных отделений. В Минцифры РФ уточнили, что «Почта России» должна работать по текущим нормативам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предлагал развивать «Почту России» за счет маркетплейсов, сообщает RT. Также для спасения убыточных отделений почтовой компании предлагалось ввести новый налог. Финансовое положение «Почты России» остается напряженным, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет директоров «Почты России» провел аудит с целью расчета расходов компании. По его итогам предполагается проведение мер по улучшению финансовой составляющей: рефинансирование, получение государственной поддержки и изменение нормативов. Об этом сообщил представитель Минцифры РФ. «Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки», — подчеркнул он в разговоре с РБК. Журналисты СМИ также проанализировали презентацию на тему улучшения финансовой составляющей, подготовленную «Почтой России». Она имеется в распоряжении корреспондентов. Из нее следует, что совет директоров компании рассчитывает на рефинансирование компании и различные меры поддержки от государства. «Почта России» рассчитывает на рефинансирование долга за счет средств из Фонда национального благосостояния под 3,5%. Долг компании по состоянию на начало 2023 года составляет 153,5 миллиарда рублей. Также компания планирует получить пополнение своих средств за счет докапитализации на 117 миллиардов рублей. В компании также надеются на изменение нормативов по доставке корреспонденции и закрытие убыточных отделений. В Минцифры РФ уточнили, что «Почта России» должна работать по текущим нормативам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предлагал развивать «Почту России» за счет маркетплейсов, сообщает RT. Также для спасения убыточных отделений почтовой компании предлагалось ввести новый налог. Финансовое положение «Почты России» остается напряженным, передает телеканал 360.