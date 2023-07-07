Для маркетплейсов введут новый налог, чтобы спасти «Почту России» Минцифры и маркетплейсы обсуждают сбор с отраслевого налога в пользу «Почты России» 07 июля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + «Почта России» начнет получать от 0,5% оборота маркетплейсов на поддержку своей сети Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство цифрового развития РФ обсуждает ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов совместно с e-commerce. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев. Налог введут, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России». «Пока обсуждаем с участниками рынка инициативу «Почты России», — сообщил Шадаев на форуме «Строим цифровой регион» в Перми. Трансляция велась в официальной группе Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Раннее «Почта России» отказалась комментировать слухи о массовых увольнениях сотрудников из-за изменения условий оплаты труда. Компания пояснила, что новый способ расчета коснулся только руководство. Министерство цифрового развития РФ обсуждает ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов совместно с e-commerce. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев. Налог введут, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России». «Пока обсуждаем с участниками рынка инициативу «Почты России», — сообщил Шадаев на форуме «Строим цифровой регион» в Перми. Трансляция велась в официальной группе Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Раннее «Почта России» отказалась комментировать слухи о массовых увольнениях сотрудников из-за изменения условий оплаты труда. Компания пояснила, что новый способ расчета коснулся только руководство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям