07 октября 2023

В США обвинили НАТО в истреблении украинцев

Журналист Моррис: НАТО помогла убить большую часть украинцев
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Украинцы гибнут из-за действий НАТО, считает Клейтон Моррис Фото:
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НАТО, спонсируя Киев оружием, увеличила потери среди украинского населения. Об этом заявил ведущий американской программы Redacted News Клейтон Моррис.

«НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь», — заявил Клейтон Моррис в видео на youtube-канале программы. К тому же он отметил, что после развала СССР на Украине почти не осталось молодежи. По словам ведущего, самый крупный пласт населения в стране относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Это и объясняет средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет.

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Моррис высказался, что за время конфликта на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона человек. Ведущий программы заявил, что в этом виновата НАТО, которая поставляет Киеву вооружения.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, США виновны в гибели украинцев. По его словам, государство спровоцировало конфликт на Украине.

За время боевых действий страны Запада поставили Киеву помощь на около 113 миллиардов долларов. Лидер в этом списке — США. Зимой 2023 года страны НАТО анонсировали поставки тяжелых танков Киеву. Среди них: Leopard разных поколений, Abrams без брони с обеденным ураном, Leclerc и другие. При этом армия России успешно уничтожает западные танки в зоне СВО, пишет «Утро.ру».

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НАТО, спонсируя Киев оружием, увеличила потери среди украинского населения. Об этом заявил ведущий американской программы Redacted News Клейтон Моррис. «НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь», — заявил Клейтон Моррис в видео на youtube-канале программы. К тому же он отметил, что после развала СССР на Украине почти не осталось молодежи. По словам ведущего, самый крупный пласт населения в стране относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Это и объясняет средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет. Моррис высказался, что за время конфликта на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона человек. Ведущий программы заявил, что в этом виновата НАТО, которая поставляет Киеву вооружения. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, США виновны в гибели украинцев. По его словам, государство спровоцировало конфликт на Украине. За время боевых действий страны Запада поставили Киеву помощь на около 113 миллиардов долларов. Лидер в этом списке — США. Зимой 2023 года страны НАТО анонсировали поставки тяжелых танков Киеву. Среди них: Leopard разных поколений, Abrams без брони с обеденным ураном, Leclerc и другие. При этом армия России успешно уничтожает западные танки в зоне СВО, пишет «Утро.ру».
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