07 октября 2023

Байден намерен запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден попросит деньги, несмотря на отсутствие средств у Пентагона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден желает попросить у Конгресса крупный пакет помощи Украине, объем которого может достигать 100 миллиардов долларов. Техники и гуманитарных грузов должно хватить до конца 2024 года, чтобы не касаться этого вопроса во время выборов президента Америки, уточнил он.

«Концепцию „большого пакета“ решительно поддерживают многие члены администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. Представитель администрации Байдена подтвердил, что данный вопрос находится в процессе рассмотрения.

Ранее стало известно, что в США ограничили сроки поставок оружия. По словам сенатора и республиканца от Техаса Джона Корнина, у Пентагона остались последние 7 миллиардов долларов для оказания помощи Украине. В случае прекращения западной поддержки Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов, так как собственных ресурсов у страны нет.

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Президент США Джо Байден желает попросить у Конгресса крупный пакет помощи Украине, объем которого может достигать 100 миллиардов долларов. Техники и гуманитарных грузов должно хватить до конца 2024 года, чтобы не касаться этого вопроса во время выборов президента Америки, уточнил он. «Концепцию „большого пакета“ решительно поддерживают многие члены администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. Представитель администрации Байдена подтвердил, что данный вопрос находится в процессе рассмотрения. Ранее стало известно, что в США ограничили сроки поставок оружия. По словам сенатора и республиканца от Техаса Джона Корнина, у Пентагона остались последние 7 миллиардов долларов для оказания помощи Украине. В случае прекращения западной поддержки Украина может рассчитывать только на появления в стране иностранных военных заводов, так как собственных ресурсов у страны нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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