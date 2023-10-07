В Британии заявили о начале конца для Украины

Sky News: Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией

07 октября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Украина теряет общественную поддержку в конфликте с РФ, считают журналисты Sky News Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина постепенно теряет общественную поддержку в конфликте с Россией, несмотря на заявления западных официальных лиц о приверженности Киеву. Об этом написали в британском издании Sky News. Авторы материала считают, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией. «В конечном счете, решение о том, что делать дальше, остается за президентом Зеленским, но поскольку все конфликты либо заканчиваются поражением одной стороны (что маловероятно в этом конфликте), либо достижением компромисса. Некоторые могут сказать, что лучше „научиться мудрости компромисса, потому что лучше немного прогнуться, чем сломаться“», — считают авторы материала издания Sky News. Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что приверженность его страны Киеву останется неизменной. Об этом же накануне заявил президент США Джо Байден, сказав, что Вашингтон даст украинской стороне «столько, сколько потребуется». «Однако, помимо политической риторики, общественная поддержка конфликта ослабевает, и демократические выборы неизбежно повлияют на поддержку Запада. Является ли это началом конца для Украины?» — задался вопросом автор статьи. Ранее в СМИ писали об ослаблении поддержки Украины со стороны американских граждан. В Белом доме признали это, однако все равно считают, что помощь Киеву важна для национальной безопасности США, пишет RT. Кроме того, недавно обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога сказал, что страны Запада постепенно меняют свое отношение к украинскому конфликту. По его словам, страна рискует потерять дальнейшую поддержку от действующих или новых властей государств-союзников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина постепенно теряет общественную поддержку в конфликте с Россией, несмотря на заявления западных официальных лиц о приверженности Киеву. Об этом написали в британском издании Sky News. Авторы материала считают, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией. «В конечном счете, решение о том, что делать дальше, остается за президентом Зеленским, но поскольку все конфликты либо заканчиваются поражением одной стороны (что маловероятно в этом конфликте), либо достижением компромисса. Некоторые могут сказать, что лучше „научиться мудрости компромисса, потому что лучше немного прогнуться, чем сломаться“», — считают авторы материала издания Sky News. Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что приверженность его страны Киеву останется неизменной. Об этом же накануне заявил президент США Джо Байден, сказав, что Вашингтон даст украинской стороне «столько, сколько потребуется». «Однако, помимо политической риторики, общественная поддержка конфликта ослабевает, и демократические выборы неизбежно повлияют на поддержку Запада. Является ли это началом конца для Украины?» — задался вопросом автор статьи. Ранее в СМИ писали об ослаблении поддержки Украины со стороны американских граждан. В Белом доме признали это, однако все равно считают, что помощь Киеву важна для национальной безопасности США, пишет RT. Кроме того, недавно обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога сказал, что страны Запада постепенно меняют свое отношение к украинскому конфликту. По его словам, страна рискует потерять дальнейшую поддержку от действующих или новых властей государств-союзников.