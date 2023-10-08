Когда пройдет встреча в Турции по Украине, на которую не хотят звать РФ

РИАН: встреча в Турции по Украине, вероятно, пройдет в последней декаде октября

09 октября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, будет участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча в Турции по конфликту на Украине, на которой не будет России, пройдет в последних числах октября в Стамбуле. Об этом заявил источник РИА Новости. «Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — передает РИА Новости информацию источника. До этого Bloomberg сообщало, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что встречу проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе. «Формула Зеленского» предлагает ВС РФ вывести все войска из зоны СВО и только после этого начать переговоры. В МИД РФ назвали это желанием добиться капитуляции России. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что страны Запада и Россия должны заняться послевоенным восстановлением Украины, пишет RT. Российская сторона неоднократно заявляла, что открыта к диалогу. Однако Зеленский в 2022 году узаконил невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча в Турции по конфликту на Украине, на которой не будет России, пройдет в последних числах октября в Стамбуле. Об этом заявил источник РИА Новости. «Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — передает РИА Новости информацию источника. До этого Bloomberg сообщало, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что встречу проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе. «Формула Зеленского» предлагает ВС РФ вывести все войска из зоны СВО и только после этого начать переговоры. В МИД РФ назвали это желанием добиться капитуляции России. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что страны Запада и Россия должны заняться послевоенным восстановлением Украины, пишет RT. Российская сторона неоднократно заявляла, что открыта к диалогу. Однако Зеленский в 2022 году узаконил невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.