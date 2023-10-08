08 октября 2023

Когда пройдет встреча в Турции по Украине, на которую не хотят звать РФ

РИАН: встреча в Турции по Украине, вероятно, пройдет в последней декаде октября
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Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, будет участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Встреча в Турции по конфликту на Украине, на которой не будет России, пройдет в последних числах октября в Стамбуле. Об этом заявил источник РИА Новости.

«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — передает РИА Новости информацию источника. До этого Bloomberg сообщало, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что встречу проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.

«Формула Зеленского» предлагает ВС РФ вывести все войска из зоны СВО и только после этого начать переговоры. В МИД РФ назвали это желанием добиться капитуляции России. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что страны Запада и Россия должны заняться послевоенным восстановлением Украины, пишет RT.

Российская сторона неоднократно заявляла, что открыта к диалогу. Однако Зеленский в 2022 году узаконил невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Встреча в Турции по конфликту на Украине, на которой не будет России, пройдет в последних числах октября в Стамбуле. Об этом заявил источник РИА Новости. «Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — передает РИА Новости информацию источника. До этого Bloomberg сообщало, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что встречу проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе. «Формула Зеленского» предлагает ВС РФ вывести все войска из зоны СВО и только после этого начать переговоры. В МИД РФ назвали это желанием добиться капитуляции России. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что страны Запада и Россия должны заняться послевоенным восстановлением Украины, пишет RT. Российская сторона неоднократно заявляла, что открыта к диалогу. Однако Зеленский в 2022 году узаконил невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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