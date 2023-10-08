Когда пройдет встреча в Турции по Украине, на которую не хотят звать РФ

Встреча в Турции по конфликту на Украине, на которой не будет России, пройдет в последних числах октября в Стамбуле. Об этом заявил источник РИА Новости.
«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — передает РИА Новости информацию источника. До этого Bloomberg сообщало, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что встречу проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.
«Формула Зеленского» предлагает ВС РФ вывести все войска из зоны СВО и только после этого начать переговоры. В МИД РФ назвали это желанием добиться капитуляции России. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что страны Запада и Россия должны заняться послевоенным восстановлением Украины, пишет RT.
Российская сторона неоднократно заявляла, что открыта к диалогу. Однако Зеленский в 2022 году узаконил невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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