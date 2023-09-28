Президент Украины Владимир Зеленский проявит величайшую мудрость, если заключит мир с Россией и оставит ей освобожденные территории. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли.
«Величайшим актом государственной мудрости Зеленского может стать заключение мира с Москвой. В этом случае он должен оставить русским ту часть земли, которую они вернули в 2014 и 2022 годах», — написал Фарли в статье для
При этом журналист отметил, что большинство сторонников Зеленского не смогут принять подобное решение и оно, бесспорно, пошатнет политическое влияние действующего президента Украины. Фарли также резюмировал, что большинство украинцев, с которыми он разговаривал, сомневаются в том, что Зеленский сможет решить послевоенные проблемы страны.
Ранее телеканал 360 написал, что Запад хочет заменить Зеленского на другого человека. Замена произойдет на такого лидера Украины, который пойдет на компромисс и переговоры с Россией.
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