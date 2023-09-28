19FortyFive: Зеленский поступит мудро, если отдаст РФ часть территорий Украины

29 сентября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Западные СМИ продолжают подталкивать Зеленского к перемирию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский проявит величайшую мудрость, если заключит мир с Россией и оставит ей освобожденные территории. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли. «Величайшим актом государственной мудрости Зеленского может стать заключение мира с Москвой. В этом случае он должен оставить русским ту часть земли, которую они вернули в 2014 и 2022 годах», — написал Фарли в статье для 19FortyFive . При этом журналист отметил, что большинство сторонников Зеленского не смогут принять подобное решение и оно, бесспорно, пошатнет политическое влияние действующего президента Украины. Фарли также резюмировал, что большинство украинцев, с которыми он разговаривал, сомневаются в том, что Зеленский сможет решить послевоенные проблемы страны. Ранее телеканал 360 написал, что Запад хочет заменить Зеленского на другого человека. Замена произойдет на такого лидера Украины, который пойдет на компромисс и переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский проявит величайшую мудрость, если заключит мир с Россией и оставит ей освобожденные территории. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли. «Величайшим актом государственной мудрости Зеленского может стать заключение мира с Москвой. В этом случае он должен оставить русским ту часть земли, которую они вернули в 2014 и 2022 годах», — написал Фарли в статье для 19FortyFive. При этом журналист отметил, что большинство сторонников Зеленского не смогут принять подобное решение и оно, бесспорно, пошатнет политическое влияние действующего президента Украины. Фарли также резюмировал, что большинство украинцев, с которыми он разговаривал, сомневаются в том, что Зеленский сможет решить послевоенные проблемы страны. Ранее телеканал 360 написал, что Запад хочет заменить Зеленского на другого человека. Замена произойдет на такого лидера Украины, который пойдет на компромисс и переговоры с Россией.