28 сентября 2023

19FortyFive: Зеленский поступит мудро, если отдаст РФ часть территорий Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Западные СМИ продолжают подталкивать Зеленского к перемирию Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский проявит величайшую мудрость, если заключит мир с Россией и оставит ей освобожденные территории. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли.

«Величайшим актом государственной мудрости Зеленского может стать заключение мира с Москвой. В этом случае он должен оставить русским ту часть земли, которую они вернули в 2014 и 2022 годах», — написал Фарли в статье для 19FortyFive.

При этом журналист отметил, что большинство сторонников Зеленского не смогут принять подобное решение и оно, бесспорно, пошатнет политическое влияние действующего президента Украины. Фарли также резюмировал, что большинство украинцев, с которыми он разговаривал, сомневаются в том, что Зеленский сможет решить послевоенные проблемы страны.

Ранее телеканал 360 написал, что Запад хочет заменить Зеленского на другого человека. Замена произойдет на такого лидера Украины, который пойдет на компромисс и переговоры с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский проявит величайшую мудрость, если заключит мир с Россией и оставит ей освобожденные территории. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли. «Величайшим актом государственной мудрости Зеленского может стать заключение мира с Москвой. В этом случае он должен оставить русским ту часть земли, которую они вернули в 2014 и 2022 годах», — написал Фарли в статье для 19FortyFive. При этом журналист отметил, что большинство сторонников Зеленского не смогут принять подобное решение и оно, бесспорно, пошатнет политическое влияние действующего президента Украины. Фарли также резюмировал, что большинство украинцев, с которыми он разговаривал, сомневаются в том, что Зеленский сможет решить послевоенные проблемы страны. Ранее телеканал 360 написал, что Запад хочет заменить Зеленского на другого человека. Замена произойдет на такого лидера Украины, который пойдет на компромисс и переговоры с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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