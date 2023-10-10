Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе в 10 тысяч рублей

В ГИБДД напомнили о штрафе за повреждение железной дороги
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, жд переезд, ржд
Штраф за повреждение железной дороги составит 10 тысяч рублей для физических лиц Фото:

В случае повреждения водителем на автомобиле железной дороги ему грозит штраф до 10 тысяч рублей. Об этом напомнили в ГИБДД Тамбовской области.

«Повреждение дорог, железнодорожных переездов, дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, влечет наказание, предусмотренное статьей 12.33 КоАП в виде административного штрафа на граждан в размере от пяти до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Там отмечается, что в такой ситуации штраф должностному лицу составит 25 тысяч рублей, юридическому — 300 тысяч рублей.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил приостанавливать право управления транспортным средством, когда у водителя десять и более неоплаченных штрафов. По его мнению, крупные задолженности по штрафам не влияют на право нарушителя управлять автомобилем, передает RT.

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В случае повреждения водителем на автомобиле железной дороги ему грозит штраф до 10 тысяч рублей. Об этом напомнили в ГИБДД Тамбовской области. «Повреждение дорог, железнодорожных переездов, дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, влечет наказание, предусмотренное статьей 12.33 КоАП в виде административного штрафа на граждан в размере от пяти до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Там отмечается, что в такой ситуации штраф должностному лицу составит 25 тысяч рублей, юридическому — 300 тысяч рублей. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил приостанавливать право управления транспортным средством, когда у водителя десять и более неоплаченных штрафов. По его мнению, крупные задолженности по штрафам не влияют на право нарушителя управлять автомобилем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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