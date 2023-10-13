Shot: родители, заморившие дочь голодом до смерти, провели «обряд возрождения»

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Дождливый клипарт. Екатеринбург, ребенок, непогода, осень, дождь в городе, мальчик в резиновых сапогах
Мать девочки назвала ее гибель «переходом, полным магии» Фото:

Родители из Красноярска, которые не давали дочери необходимые продукты, вследствие чего девочка скончалась, провели «обряд возрождения». Ранее стало известно, что мужчина и его супруга исключили из рациона двухлетнего ребенка необходимые пищевые продукты, такие как мясо, рыбу, яйца и молоко.

«После смерти двухлетней дочки родители-веганы развеяли прах малышки и призвали ее к возрождению. Жителевы все снимали на видео и посвятили заморенной голодом девочке следующие строки: „Смерть — твоя мать. Возродись через нее“», — сообщает telegram-канал Shot. Мать девочки назвала ее гибель «переходом, полным магии». Она рассказала, что ее кремировали без отпевания и церкви. В настоящее время они воспитывают еще двоих детей.

Отмечается, что женщина считает себя проводником в мир свободы и проводит различные тренинги. Погибшую девочку рожали дома, в ванной, при этом детей в больницы не водили, заключили в канале.

Ранее сообщалось, что мужчине и его супруге из Красноярска предъявлено обвинение после смерти их двухлетней дочери от хронического расстройства питания, так как родители исключили из ее рациона необходимые пищевые продукты. Во время болезни ребенка они не обратились за квалифицированной помощью, и девочка скончалась. Соответствующие органы приняли меры.

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Родители из Красноярска, которые не давали дочери необходимые продукты, вследствие чего девочка скончалась, провели «обряд возрождения». Ранее стало известно, что мужчина и его супруга исключили из рациона двухлетнего ребенка необходимые пищевые продукты, такие как мясо, рыбу, яйца и молоко. «После смерти двухлетней дочки родители-веганы развеяли прах малышки и призвали ее к возрождению. Жителевы все снимали на видео и посвятили заморенной голодом девочке следующие строки: „Смерть — твоя мать. Возродись через нее“», — сообщает telegram-канал Shot. Мать девочки назвала ее гибель «переходом, полным магии». Она рассказала, что ее кремировали без отпевания и церкви. В настоящее время они воспитывают еще двоих детей. Отмечается, что женщина считает себя проводником в мир свободы и проводит различные тренинги. Погибшую девочку рожали дома, в ванной, при этом детей в больницы не водили, заключили в канале. Ранее сообщалось, что мужчине и его супруге из Красноярска предъявлено обвинение после смерти их двухлетней дочери от хронического расстройства питания, так как родители исключили из ее рациона необходимые пищевые продукты. Во время болезни ребенка они не обратились за квалифицированной помощью, и девочка скончалась. Соответствующие органы приняли меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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