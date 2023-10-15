Politico: конфликт на Украине не истощит Россию

15 октября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы, пишут авторы Politico Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия не распадется в результате украинского конфликта, она так же продолжит оставаться ключевым фактором мировой стратегической стабильности, поскольку у нее по-прежнему останется военный потенциал и ядерный арсенал. Об этом пишет издание Politico. «Несмотря на восторженные прогнозы некоторых западных экспертов, шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы. Из-за ее большого ядерного арсенала, кибернетических и космических возможностей, а также военного потенциала она продолжит оставаться ключевым фактором стратегической стабильности», — говорится в материале издания. Там отмечается, что у США не получится игнорировать Россию, однако Вашингтону следует думать не о ее сдерживании, а о том, как «использовать мощь страны в американских целях». Авторы пишут, что штаты не собираются избавляться от России. Даже когда страна кажется слабой, она обладает сверхъестественной способностью давать о себе знать на мировой арене, и ее возможности для этого будут умножаться по мере того, как мировой порядок во главе с США будет испытывать растущее напряжение, подытожили в материале. Ранее журналист Натан Ходж выступил с мнением, что президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. По его словам, страна «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Он также отметил, что Россия настроилась измотать Запад, и такой подход уже дает плоды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не распадется в результате украинского конфликта, она так же продолжит оставаться ключевым фактором мировой стратегической стабильности, поскольку у нее по-прежнему останется военный потенциал и ядерный арсенал. Об этом пишет издание Politico. «Несмотря на восторженные прогнозы некоторых западных экспертов, шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы. Из-за ее большого ядерного арсенала, кибернетических и космических возможностей, а также военного потенциала она продолжит оставаться ключевым фактором стратегической стабильности», — говорится в материале издания. Там отмечается, что у США не получится игнорировать Россию, однако Вашингтону следует думать не о ее сдерживании, а о том, как «использовать мощь страны в американских целях». Авторы пишут, что штаты не собираются избавляться от России. Даже когда страна кажется слабой, она обладает сверхъестественной способностью давать о себе знать на мировой арене, и ее возможности для этого будут умножаться по мере того, как мировой порядок во главе с США будет испытывать растущее напряжение, подытожили в материале. Ранее журналист Натан Ходж выступил с мнением, что президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. По его словам, страна «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Он также отметил, что Россия настроилась измотать Запад, и такой подход уже дает плоды.