Politico: конфликт на Украине не истощит Россию

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В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск, флаг рф, день флага, флаг россии
Шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы, пишут авторы Politico Фото:

Россия не распадется в результате украинского конфликта, она так же продолжит оставаться ключевым фактором мировой стратегической стабильности, поскольку у нее по-прежнему останется военный потенциал и ядерный арсенал. Об этом пишет издание Politico.

«Несмотря на восторженные прогнозы некоторых западных экспертов, шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы. Из-за ее большого ядерного арсенала, кибернетических и космических возможностей, а также военного потенциала она продолжит оставаться ключевым фактором стратегической стабильности», — говорится в материале издания. Там отмечается, что у США не получится игнорировать Россию, однако Вашингтону следует думать не о ее сдерживании, а о том, как «использовать мощь страны в американских целях».

Авторы пишут, что штаты не собираются избавляться от России. Даже когда страна кажется слабой, она обладает сверхъестественной способностью давать о себе знать на мировой арене, и ее возможности для этого будут умножаться по мере того, как мировой порядок во главе с США будет испытывать растущее напряжение, подытожили в материале.

Ранее журналист Натан Ходж выступил с мнением, что президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. По его словам, страна «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Он также отметил, что Россия настроилась измотать Запад, и такой подход уже дает плоды.

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Россия не распадется в результате украинского конфликта, она так же продолжит оставаться ключевым фактором мировой стратегической стабильности, поскольку у нее по-прежнему останется военный потенциал и ядерный арсенал. Об этом пишет издание Politico. «Несмотря на восторженные прогнозы некоторых западных экспертов, шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы. Из-за ее большого ядерного арсенала, кибернетических и космических возможностей, а также военного потенциала она продолжит оставаться ключевым фактором стратегической стабильности», — говорится в материале издания. Там отмечается, что у США не получится игнорировать Россию, однако Вашингтону следует думать не о ее сдерживании, а о том, как «использовать мощь страны в американских целях». Авторы пишут, что штаты не собираются избавляться от России. Даже когда страна кажется слабой, она обладает сверхъестественной способностью давать о себе знать на мировой арене, и ее возможности для этого будут умножаться по мере того, как мировой порядок во главе с США будет испытывать растущее напряжение, подытожили в материале. Ранее журналист Натан Ходж выступил с мнением, что президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. По его словам, страна «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Он также отметил, что Россия настроилась измотать Запад, и такой подход уже дает плоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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