Губернатор Севастополя рассказал о последствиях обстрела ракетами Storm Shadow

В Севастополе из-за падения обломков Storm Shadow пострадал один человек

30 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Михаил Развожаев заявил, что серьезных повреждений зданий нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе, в результате падения ракет Storm Shadow пострадал один из жителей частного сектора. Также на этой территории произошло возгорание травы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Обломки [ракеты] упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал Михаил Развожаев у себя в telegram-канале. По словам губернатора, обломки боеприпаса также упали на территории школы № 27. Всех детей, которые в этот момент были на дополнительных занятиях, отправили в убежище. Пострадавших нет, сказал Развожаев. Также на улице Пасечной осколки Storm Shadow упали на приусадебном участке. Из-за этого случилось возгорание на траве, однако его уже потушили. Кроме того, обломки попали на крышу жилого дома на Качинском шоссе. Тем не менее серьезных повреждений зданий нет, подчеркнул губернатор. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена 30 октября. Развожаев сообщил, что все экстренные службы были приведены в боевую готовность. Позже в Минобороны сообщили, что российская ПВО пресекла попытку Киева атаковать город восемью ракетами Storm Shadow по территории крымского полуострова.

В Севастополе, в результате падения ракет Storm Shadow пострадал один из жителей частного сектора. Также на этой территории произошло возгорание травы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Обломки [ракеты] упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал Михаил Развожаев у себя в telegram-канале. По словам губернатора, обломки боеприпаса также упали на территории школы № 27. Всех детей, которые в этот момент были на дополнительных занятиях, отправили в убежище. Пострадавших нет, сказал Развожаев. Также на улице Пасечной осколки Storm Shadow упали на приусадебном участке. Из-за этого случилось возгорание на траве, однако его уже потушили. Кроме того, обломки попали на крышу жилого дома на Качинском шоссе. Тем не менее серьезных повреждений зданий нет, подчеркнул губернатор. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена 30 октября. Развожаев сообщил, что все экстренные службы были приведены в боевую готовность. Позже в Минобороны сообщили, что российская ПВО пресекла попытку Киева атаковать город восемью ракетами Storm Shadow по территории крымского полуострова.