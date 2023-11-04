В Минфине призвали не обращать внимания на курс доллара

04 ноября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Российские власти стремятся сделать курс доллара более предсказуемым, заявил Антон Силуанов Фото: Анна Майорова © URA.RU Меньше внимания следует уделять курсу доллара. Российские власти стремятся сделать колебания курса иностранной валюты более предсказуемыми. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Задача властей РФ сделать колебания курса доллара предсказуемыми», — заявил Силуанов. Он также отметил, что курс рубля останется на текущих уровнях, и меры, направленные на ужесточение контроля за валютой экспортеров, дали положительный результат. В целом, на курс доллар необходимо уделять меньше внимания, заключил Силуанов.

Меньше внимания следует уделять курсу доллара. Российские власти стремятся сделать колебания курса иностранной валюты более предсказуемыми. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Задача властей РФ сделать колебания курса доллара предсказуемыми», — заявил Силуанов. Он также отметил, что курс рубля останется на текущих уровнях, и меры, направленные на ужесточение контроля за валютой экспортеров, дали положительный результат. В целом, на курс доллар необходимо уделять меньше внимания, заключил Силуанов.