Доллар впервые с августа достиг 92 рублей
Курс доллара опустился до 92 рублей на торгах впервые со 2 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
«Доллар — 92 рубля», — указано на сайте Мосбиржи. Информация приводится к утру 31 октября. Евро опустился ниже 98 рублей.
Ранее рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже был ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей.
Доллар упал до 92 рублей
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