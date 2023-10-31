Доллар вновь упал до рекордных значений. Скрин

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Доллар впервые с августа достиг 92 рублей Фото:

Курс доллара опустился до 92 рублей на торгах впервые со 2 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

«Доллар — 92 рубля», — указано на сайте Мосбиржи. Информация приводится к утру 31 октября. Евро опустился ниже 98 рублей.

Ранее рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже был ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей.

Доллар упал до 92 рублей
Доллар упал до 92 рублей

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Курс доллара опустился до 92 рублей на торгах впервые со 2 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. «Доллар — 92 рубля», — указано на сайте Мосбиржи. Информация приводится к утру 31 октября. Евро опустился ниже 98 рублей. Ранее рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже был ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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