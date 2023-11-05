Диетолог раскрыл, как укрепить иммунитет осенью

Для укрепления иммунитета осенью следует употреблять в пищу побольше базилика, укропа и петрушки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.
«Зелень богата витамином C и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Прежде всего стоит уделить внимание базилику, укропу и петрушке», — пояснил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.
Зелень, выращенная осенью, будет содержать наибольшее количество полезных веществ. Бобровский отмечает, что ее нужно употреблять свежей. При этом продукты не стоит подвергать термической обработке.
Ранее детский врач-эндокринолог Оксана Михалева советовала исключить из рациона подрастающего поколения сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки из-за их вредного состава. Также член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова заявляла, что употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением.
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