Диетолог раскрыл, как укрепить иммунитет осенью Диетолог Бобровский: осенью иммунную систему укрепят петрушка, базилик и укроп 06 ноября 2023 в 04:38 Размер текста - 17 + Выращенная осенью зелень имеет особую ценность для организма, считает диетолог Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Для укрепления иммунитета осенью следует употреблять в пищу побольше базилика, укропа и петрушки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. «Зелень богата витамином C и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Прежде всего стоит уделить внимание базилику, укропу и петрушке», — пояснил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik. Зелень, выращенная осенью, будет содержать наибольшее количество полезных веществ. Бобровский отмечает, что ее нужно употреблять свежей. При этом продукты не стоит подвергать термической обработке. Ранее детский врач-эндокринолог Оксана Михалева советовала исключить из рациона подрастающего поколения сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки из-за их вредного состава. Также член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова заявляла, что употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением. Для укрепления иммунитета осенью следует употреблять в пищу побольше базилика, укропа и петрушки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. «Зелень богата витамином C и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Прежде всего стоит уделить внимание базилику, укропу и петрушке», — пояснил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik. Зелень, выращенная осенью, будет содержать наибольшее количество полезных веществ. Бобровский отмечает, что ее нужно употреблять свежей. При этом продукты не стоит подвергать термической обработке. Ранее детский врач-эндокринолог Оксана Михалева советовала исключить из рациона подрастающего поколения сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки из-за их вредного состава. Также член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова заявляла, что употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям