В Турции море вышло из берегов после урагана. Видео

26 ноября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Улицы турецкого города Измир затопило Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Море вышло из берегов в турецком городе Измир после сильного дождя. В результате были затоплены дороги, магазины и жилые помещения. Сообщения о подтоплении и других городов страны. «Море в Измире вышло из берегов, улицы были затоплены, а также многие рабочие места, квартиры и магазины», — передает турецкий новостной канал TRT Haber. Наиболее масштабное затопление произошло в районах Каршияка и Конак. В стране объявлен «оранжевый» уровень угрозы объявлен в 44 провинциях из 81.

Море вышло из берегов в турецком городе Измир после сильного дождя. В результате были затоплены дороги, магазины и жилые помещения. Сообщения о подтоплении и других городов страны. «Море в Измире вышло из берегов, улицы были затоплены, а также многие рабочие места, квартиры и магазины», — передает турецкий новостной канал TRT Haber. Наиболее масштабное затопление произошло в районах Каршияка и Конак. В стране объявлен «оранжевый» уровень угрозы объявлен в 44 провинциях из 81.