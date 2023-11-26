В Турции море вышло из берегов после урагана. Видео

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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, салон автомобиля, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, ветки деревьев, дерево упало на машину
Улицы турецкого города Измир затопило Фото:

Море вышло из берегов в турецком городе Измир после сильного дождя. В результате были затоплены дороги, магазины и жилые помещения. Сообщения о подтоплении и других городов страны.

«Море в Измире вышло из берегов, улицы были затоплены, а также многие рабочие места, квартиры и магазины», — передает турецкий новостной канал TRT Haber. Наиболее масштабное затопление произошло в районах Каршияка и Конак. В стране объявлен «оранжевый» уровень угрозы объявлен в 44 провинциях из 81.

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Море вышло из берегов в турецком городе Измир после сильного дождя. В результате были затоплены дороги, магазины и жилые помещения. Сообщения о подтоплении и других городов страны. «Море в Измире вышло из берегов, улицы были затоплены, а также многие рабочие места, квартиры и магазины», — передает турецкий новостной канал TRT Haber. Наиболее масштабное затопление произошло в районах Каршияка и Конак. В стране объявлен «оранжевый» уровень угрозы объявлен в 44 провинциях из 81.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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