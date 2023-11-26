Улицы турецкого города Измир затопило
Море вышло из берегов в турецком городе Измир после сильного дождя. В результате были затоплены дороги, магазины и жилые помещения. Сообщения о подтоплении и других городов страны.
«Море в Измире вышло из берегов, улицы были затоплены, а также многие рабочие места, квартиры и магазины», —
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