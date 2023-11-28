РБК: спрос на элитную рыбу увеличился на фоне роста цен на продукты

28 ноября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Спрос на красную рыбу вырос на 33% с прошлого года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В 2023 году среди российских покупателей спрос на красную рыбу вырос на фоне общего роста цен на продукты. В частности, спрос вырос на 33% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил гендиректор компании «Инарктика» Илья Соснов. «В 2023 году потребление лосося не только восстановилось, но и начало уверенно расти относительно показателя 2022 года. <…> в первом полугодии 2023-го рынок показал рост на 33% в денежном выражении год к году — до 27 млрд рублей», — передает РБК слова Соснова. Он добавил, что рост в натуральных объемах вырос до 46 тысяч рублей. По словам Соснова, декабрь является самым прибыльным и напряженным месяцем для торговли красной рыбой. Источником повышенного спроса эксперт назвал новогодние корпоративы. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил недовольство насчет роста цен на курицу. По его словам, цены на мясо птицы с начала года выросли на 27%. Далее предрекли подорожание говядины. Ожидается, что цены на нее вырастут на 7-10%. Также экономист Георгий Остапкович предупредил о подорожании масла и гречки. По его словам, в последние несколько недель на рынке происходят скачки цен. Не исключено, что после курицы могут подорожать гречка и масло. Позже в Минсельхозе РФ заявили о традиционном росте цен на продукты во время подготовки к новогодним праздникам. Например, набор продуктов для салата «Оливье» подорожал на 6%. В этом году на продукты для приготовления классической версии салата придется заплатить до 1200 рублей, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году среди российских покупателей спрос на красную рыбу вырос на фоне общего роста цен на продукты. В частности, спрос вырос на 33% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил гендиректор компании «Инарктика» Илья Соснов. «В 2023 году потребление лосося не только восстановилось, но и начало уверенно расти относительно показателя 2022 года. <…> в первом полугодии 2023-го рынок показал рост на 33% в денежном выражении год к году — до 27 млрд рублей», — передает РБК слова Соснова. Он добавил, что рост в натуральных объемах вырос до 46 тысяч рублей. По словам Соснова, декабрь является самым прибыльным и напряженным месяцем для торговли красной рыбой. Источником повышенного спроса эксперт назвал новогодние корпоративы. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил недовольство насчет роста цен на курицу. По его словам, цены на мясо птицы с начала года выросли на 27%. Далее предрекли подорожание говядины. Ожидается, что цены на нее вырастут на 7-10%. Также экономист Георгий Остапкович предупредил о подорожании масла и гречки. По его словам, в последние несколько недель на рынке происходят скачки цен. Не исключено, что после курицы могут подорожать гречка и масло. Позже в Минсельхозе РФ заявили о традиционном росте цен на продукты во время подготовки к новогодним праздникам. Например, набор продуктов для салата «Оливье» подорожал на 6%. В этом году на продукты для приготовления классической версии салата придется заплатить до 1200 рублей, передает «Утро.ру».