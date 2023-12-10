Венгрия намерена уговорить США прекратить помогать Украине

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерены провести тайные переговоры с представителями американской республиканской партии и добиться того, чтобы США перестали помогать Украине. Об этом со ссылкой на источник пишет The Guardian.
«Сторонники премьер-министра Венгрии Орбана планируют провести в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями. Цель переговоров — добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США», —
Орбан считает, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Теперь он пытается заблокировать помощь и со стороны Евросоюза (ЕС), говорит источник. Президент США Джо Байден экстренно призвал Конгресс утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам Байдена, республиканцы своими требованиями «стреляют Украине в колено».
В декабре 2023 года Венгрия предложила создать денежный фонд для помощи Украине на основе межправительственных соглашений, а не выделять средства из бюджета ЕС. Заявление сделал Орбан. Он отметил, что каждая из стран может внести в него посильную сумму и указал, что страны поставляют вагонами Украине деньги и оружие, при этом испытывая экономические проблемы, пишет НСН.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.