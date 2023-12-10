10 декабря 2023

Венгрия намерена уговорить США прекратить помогать Украине

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Сторонники Орбана планируют провести встречу с республиканцами за закрытыми дверями Фото:
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Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерены провести тайные переговоры с представителями американской республиканской партии и добиться того, чтобы США перестали помогать Украине. Об этом со ссылкой на источник пишет The Guardian.

«Сторонники премьер-министра Венгрии Орбана планируют провести в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями. Цель переговоров — добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США», — говорится в статье.

Орбан считает, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Теперь он пытается заблокировать помощь и со стороны Евросоюза (ЕС), говорит источник. Президент США Джо Байден экстренно призвал Конгресс утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам Байдена, республиканцы своими требованиями «стреляют Украине в колено».

В декабре 2023 года Венгрия предложила создать денежный фонд для помощи Украине на основе межправительственных соглашений, а не выделять средства из бюджета ЕС. Заявление сделал Орбан. Он отметил, что каждая из стран может внести в него посильную сумму и указал, что страны поставляют вагонами Украине деньги и оружие, при этом испытывая экономические проблемы, пишет НСН.

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Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерены провести тайные переговоры с представителями американской республиканской партии и добиться того, чтобы США перестали помогать Украине. Об этом со ссылкой на источник пишет The Guardian. «Сторонники премьер-министра Венгрии Орбана планируют провести в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями. Цель переговоров — добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США», — говорится в статье. Орбан считает, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Теперь он пытается заблокировать помощь и со стороны Евросоюза (ЕС), говорит источник. Президент США Джо Байден экстренно призвал Конгресс утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам Байдена, республиканцы своими требованиями «стреляют Украине в колено». В декабре 2023 года Венгрия предложила создать денежный фонд для помощи Украине на основе межправительственных соглашений, а не выделять средства из бюджета ЕС. Заявление сделал Орбан. Он отметил, что каждая из стран может внести в него посильную сумму и указал, что страны поставляют вагонами Украине деньги и оружие, при этом испытывая экономические проблемы, пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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