В ЦБ назвали главное разочарование года

Работа ЦБ РФ в области регулирования цифровалют недостаточна, заявил Алексей Гузнов
Главное разочарование года для Банка России заключается в недостаточном прогрессе в регулировании цифровых валют. Об этом рассказал статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.
«Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют», — передает слова Гузнова РИА Новости. Он добавил, что также существует замедление развития законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагались большие надежды.
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