В ЦБ назвали главное разочарование года

Зампред ЦБ РФ Гузнов разочаровался в слабом прогрессе регулирования цифровалют
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Работа ЦБ РФ в области регулирования цифровалют недостаточна, заявил Алексей Гузнов Фото:

Главное разочарование года для Банка России заключается в недостаточном прогрессе в регулировании цифровых валют. Об этом рассказал статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.

«Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют», — передает слова Гузнова РИА Новости. Он добавил, что также существует замедление развития законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагались большие надежды.

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Главное разочарование года для Банка России заключается в недостаточном прогрессе в регулировании цифровых валют. Об этом рассказал статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов. «Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют», — передает слова Гузнова РИА Новости. Он добавил, что также существует замедление развития законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагались большие надежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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