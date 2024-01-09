Производитель объяснил исчезновение популярного антибиотика в России

Astellas: исчезновение вильпрафена в РФ обусловлено стратегией компании

09 января 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Алексей Яншин сообщли, что отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы Фото: Анна Майорова © URA.RU Японская фармкомпания Astellas решила прекратить выпуск антибиотика вильпрафен, международное название которого — джозамицин, во всем мире. Об этом сообщил менеджер по новым продуктам компании Алексей Яншин. По его словам, решение было принято из-за стратегии фармкомпании. «Компания Астеллас провела в 2020 году глобальный бизнес-анализ и приняла решение прекратить выпуск антибиотика вильпрафен <…> не только в России, но и на мировом рынке <…> Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России», — сообщил Яншин в беседе с URA.RU. По его словам, отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы. Он отметил, что в случае, если запасы вильпрафена в РФ недостаточны или он будет недоступен, то у врачей и пациентов есть целый ряд альтернативных вариантов лечения. Ранее Ранее сообщалось, что Astellas решила вывести с рынка РФ антибиотик вильпрафен. В Минздраве РФ заявили, что остатков препарата в России хватит на полгода.

Японская фармкомпания Astellas решила прекратить выпуск антибиотика вильпрафен, международное название которого — джозамицин, во всем мире. Об этом сообщил менеджер по новым продуктам компании Алексей Яншин. По его словам, решение было принято из-за стратегии фармкомпании. «Компания Астеллас провела в 2020 году глобальный бизнес-анализ и приняла решение прекратить выпуск антибиотика вильпрафен <…> не только в России, но и на мировом рынке <…> Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России», — сообщил Яншин в беседе с URA.RU. По его словам, отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы. Он отметил, что в случае, если запасы вильпрафена в РФ недостаточны или он будет недоступен, то у врачей и пациентов есть целый ряд альтернативных вариантов лечения. Ранее Ранее сообщалось, что Astellas решила вывести с рынка РФ антибиотик вильпрафен. В Минздраве РФ заявили, что остатков препарата в России хватит на полгода.