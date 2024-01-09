Производитель объяснил исчезновение популярного антибиотика в России

Astellas: исчезновение вильпрафена в РФ обусловлено стратегией компании
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Алексей Яншин сообщли, что  отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы Фото:

Японская фармкомпания Astellas решила прекратить выпуск антибиотика вильпрафен, международное название которого — джозамицин, во всем мире. Об этом сообщил менеджер по новым продуктам компании Алексей Яншин. По его словам, решение было принято из-за стратегии фармкомпании.

«Компания Астеллас провела в 2020 году глобальный бизнес-анализ и приняла решение прекратить выпуск антибиотика вильпрафен <…> не только в России, но и на мировом рынке <…> Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России», — сообщил Яншин в беседе с URA.RU.

По его словам, отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы. Он отметил, что в случае, если запасы вильпрафена в РФ недостаточны или он будет недоступен, то у врачей и пациентов есть целый ряд альтернативных вариантов лечения. Ранее

Ранее сообщалось, что Astellas решила вывести с рынка РФ антибиотик вильпрафен. В Минздраве РФ заявили, что остатков препарата в России хватит на полгода.

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Японская фармкомпания Astellas решила прекратить выпуск антибиотика вильпрафен, международное название которого — джозамицин, во всем мире. Об этом сообщил менеджер по новым продуктам компании Алексей Яншин. По его словам, решение было принято из-за стратегии фармкомпании. «Компания Астеллас провела в 2020 году глобальный бизнес-анализ и приняла решение прекратить выпуск антибиотика вильпрафен <…> не только в России, но и на мировом рынке <…> Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России», — сообщил Яншин в беседе с URA.RU. По его словам, отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы. Он отметил, что в случае, если запасы вильпрафена в РФ недостаточны или он будет недоступен, то у врачей и пациентов есть целый ряд альтернативных вариантов лечения. Ранее Ранее сообщалось, что Astellas решила вывести с рынка РФ антибиотик вильпрафен. В Минздраве РФ заявили, что остатков препарата в России хватит на полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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