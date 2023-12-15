Признаки эпидемии гриппа и ОРВИ отмечаются в 36 городах РФ

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Грипп пошел в рост в российских регионах Фото:

В 36 крупных российских городах эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20%. Эти данные озвучили в НИИ гриппа.

«Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ выше 20% является признаком развития эпидемии в субъекте. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России достигло отметки 108,8 на 10 тысяч жителей против 98,1 недели ранее», — пишут «Известия» со ссылкой на данные НИИ гриппа.

Уровень еженедельного эпидемического порога по гриппу и ОРВИ, который высчитывается по методике Роспотребнадзора, оказался превышен на 47%, отмечает издание. Эксперты объясняют рост заболевших «иммунной амнезией». За последние годы коронавирус уничтожил у населения большой процент иммунных клеток.

Волна инфекционных заболеваний, ярко проявившая себя в Москве, в регионы придет через месяц, считает гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков. Ранее появилась информация о массовых заболеваниях гриппом и скрытой формой пневмонии среди школьников Москвы и Подмосковья. Температура практически у всех доходила до 40 градусов, им не помогали противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие.

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В 36 крупных российских городах эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20%. Эти данные озвучили в НИИ гриппа. «Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ выше 20% является признаком развития эпидемии в субъекте. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России достигло отметки 108,8 на 10 тысяч жителей против 98,1 недели ранее», — пишут «Известия» со ссылкой на данные НИИ гриппа. Уровень еженедельного эпидемического порога по гриппу и ОРВИ, который высчитывается по методике Роспотребнадзора, оказался превышен на 47%, отмечает издание. Эксперты объясняют рост заболевших «иммунной амнезией». За последние годы коронавирус уничтожил у населения большой процент иммунных клеток. Волна инфекционных заболеваний, ярко проявившая себя в Москве, в регионы придет через месяц, считает гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков. Ранее появилась информация о массовых заболеваниях гриппом и скрытой формой пневмонии среди школьников Москвы и Подмосковья. Температура практически у всех доходила до 40 градусов, им не помогали противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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