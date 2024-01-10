Солдат ВСУ Калиниченко: украинцы перестали доверять Зеленскому

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Роман Калиниченко сообщил, что мирные граждане Украины перестают доверять Владимиру Зеленскому Фото:

На Украине мирные жители стали меньше доверять украинскому президенту Владимиру Зеленскому и все чаще вспоминают экс-главу Виктора Януковича. Об этом заявил сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко.

«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять», — заявил Калиниченко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что недоверие к украинскому лидеру растет среди мирных жителей.

По словам пленного, граждане Украины все чаще вспоминают Януковича. «Ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно», — отметил он.

Российский военный с позывным «Хазар» сообщил, что Зеленского перестали уважать многие бойцы ВСУ. Он отметил, что его могут хвалить только тыловики, которые служат в комфорте.

Ранее политолог Акихиро Матоба сообщил, что Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Киевский международный институт социологии показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%, передает RT.

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На Украине мирные жители стали меньше доверять украинскому президенту Владимиру Зеленскому и все чаще вспоминают экс-главу Виктора Януковича. Об этом заявил сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко. «Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять», — заявил Калиниченко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что недоверие к украинскому лидеру растет среди мирных жителей. По словам пленного, граждане Украины все чаще вспоминают Януковича. «Ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно», — отметил он. Российский военный с позывным «Хазар» сообщил, что Зеленского перестали уважать многие бойцы ВСУ. Он отметил, что его могут хвалить только тыловики, которые служат в комфорте. Ранее политолог Акихиро Матоба сообщил, что Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Киевский международный институт социологии показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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