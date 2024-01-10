На Украине мирные жители стали меньше доверять украинскому президенту Владимиру Зеленскому и все чаще вспоминают экс-главу Виктора Януковича. Об этом заявил сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко.
«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять», — заявил Калиниченко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что недоверие к украинскому лидеру растет среди мирных жителей.
По словам пленного, граждане Украины все чаще вспоминают Януковича. «Ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно», — отметил он.
Российский военный с позывным «Хазар» сообщил, что Зеленского перестали уважать многие бойцы ВСУ. Он отметил, что его могут хвалить только тыловики, которые служат в комфорте.
Ранее политолог Акихиро Матоба сообщил, что Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Киевский международный институт социологии показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%, передает RT.
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