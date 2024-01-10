Солдат ВСУ Калиниченко: украинцы перестали доверять Зеленскому

10 января 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Роман Калиниченко сообщил, что мирные граждане Украины перестают доверять Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине мирные жители стали меньше доверять украинскому президенту Владимиру Зеленскому и все чаще вспоминают экс-главу Виктора Януковича. Об этом заявил сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко. «Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять», — заявил Калиниченко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что недоверие к украинскому лидеру растет среди мирных жителей. По словам пленного, граждане Украины все чаще вспоминают Януковича. «Ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно», — отметил он. Российский военный с позывным «Хазар» сообщил, что Зеленского перестали уважать многие бойцы ВСУ. Он отметил, что его могут хвалить только тыловики, которые служат в комфорте. Ранее политолог Акихиро Матоба сообщил, что Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Киевский международный институт социологии показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%, передает RT.

На Украине мирные жители стали меньше доверять украинскому президенту Владимиру Зеленскому и все чаще вспоминают экс-главу Виктора Януковича. Об этом заявил сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко. «Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять», — заявил Калиниченко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что недоверие к украинскому лидеру растет среди мирных жителей. По словам пленного, граждане Украины все чаще вспоминают Януковича. «Ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно», — отметил он. Российский военный с позывным «Хазар» сообщил, что Зеленского перестали уважать многие бойцы ВСУ. Он отметил, что его могут хвалить только тыловики, которые служат в комфорте. Ранее политолог Акихиро Матоба сообщил, что Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Киевский международный институт социологии показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%, передает RT.