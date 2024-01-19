Музыкант Мартич оспорил решение о выдворении его из России за песню о наркотиках

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Концерт группы «Пасош» в клубе «Свобода» в условиях закрытых танцполов. Екатеринбург, концерт, клуб свобода, свобода концерт холл
Петар Мартич подал апелляцию на решение о его выдворении из РФ Фото:

Музыкант Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню, которая, по мнению властей, пропагандирует наркотики. Об этом рассказали в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Мартича виновным по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что жалоба Мартича была подана в Никулинский суд Москвы. Позже она будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания будет объявлена позднее, заключили в суде.

Основателя панк-рок групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича намереваются выдворить из России после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Кроме того, ему предписали заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Музыкант Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню, которая, по мнению властей, пропагандирует наркотики. Об этом рассказали в Никулинском суде Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Мартича виновным по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что жалоба Мартича была подана в Никулинский суд Москвы. Позже она будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания будет объявлена позднее, заключили в суде. Основателя панк-рок групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича намереваются выдворить из России после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Кроме того, ему предписали заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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