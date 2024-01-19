Музыкант Мартич оспорил решение о выдворении его из России за песню о наркотиках

Музыкант Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню, которая, по мнению властей, пропагандирует наркотики. Об этом рассказали в Никулинском суде Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Мартича виновным по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что жалоба Мартича была подана в Никулинский суд Москвы. Позже она будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания будет объявлена позднее, заключили в суде.
Основателя панк-рок групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича намереваются выдворить из России после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Кроме того, ему предписали заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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