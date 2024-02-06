На трассе Пермь-Екатеринбург перекрыто движение. Фото

06 февраля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе Пермь-Екатеринбург затруднено движение автомобилей. Причиной стала огромная фура, которая перегородила проезд. «На 262 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в сторону г. Пермь временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил занос прицепа», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они пытаются устранить последствия ДТП и возобновить движение по трассе. Фура перегородила дорогу в сторону Перми Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

На трассе Пермь-Екатеринбург затруднено движение автомобилей. Причиной стала огромная фура, которая перегородила проезд. «На 262 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в сторону г. Пермь временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил занос прицепа», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они пытаются устранить последствия ДТП и возобновить движение по трассе.