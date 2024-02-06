На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции
На трассе Пермь-Екатеринбург затруднено движение автомобилей. Причиной стала огромная фура, которая перегородила проезд.
«На 262 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в сторону г. Пермь временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил занос прицепа», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они пытаются устранить последствия ДТП и возобновить движение по трассе.
Фура перегородила дорогу в сторону Перми
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