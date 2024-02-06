На трассе Пермь-Екатеринбург перекрыто движение. Фото

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбург затруднено движение автомобилей. Причиной стала огромная фура, которая перегородила проезд.

«На 262 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в сторону г. Пермь временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил занос прицепа», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они пытаются устранить последствия ДТП и возобновить движение по трассе.

Фура перегородила дорогу в сторону Перми
Фура перегородила дорогу в сторону Перми
Фото:

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На трассе Пермь-Екатеринбург затруднено движение автомобилей. Причиной стала огромная фура, которая перегородила проезд. «На 262 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в сторону г. Пермь временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил занос прицепа», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они пытаются устранить последствия ДТП и возобновить движение по трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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