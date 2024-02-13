Украина потребовала от Польши компенсации за рассыпанное зерно

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
По словам Костюченко, в результате протестов насчет зерна около 30 авто Украины понесли убытки в размере 350-400 евро Фото:

Адвокаты на Украине потребовали со стороны Польши компенсировать убытки перевозчикам за рассыпанное зерно при его «незаконной выгрузке». Об этом сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко.

«Мы обязательно выставим все санкции, будем делать все, чтобы компенсировали нашим перевозчикам расходы», — передает телеканал «Эспресо» слова Костюченко. Он добавил, что в результате забастовки порядка 30 тысяч украинских автомобилей были исключены из процесса импортных и экспортных перевозок. По словам президента Ассоциации, простой одной машины оценивается в 350-400 евро убытков в сутки.

Забастовки фермеров Польши начались в 2023 году. В январе 2024 года они попытались освободить КПП Медыка. Но после этого протесты возобновились. Позже фермеры, проводящие общенациональную акцию против ввоза аграрной продукции Украины, в феврале 2024 года на контрольно-пропускном пункте в Дорохуске высыпали зерно из грузовиков из соседней страны.

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Адвокаты на Украине потребовали со стороны Польши компенсировать убытки перевозчикам за рассыпанное зерно при его «незаконной выгрузке». Об этом сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко. «Мы обязательно выставим все санкции, будем делать все, чтобы компенсировали нашим перевозчикам расходы», — передает телеканал «Эспресо» слова Костюченко. Он добавил, что в результате забастовки порядка 30 тысяч украинских автомобилей были исключены из процесса импортных и экспортных перевозок. По словам президента Ассоциации, простой одной машины оценивается в 350-400 евро убытков в сутки. Забастовки фермеров Польши начались в 2023 году. В январе 2024 года они попытались освободить КПП Медыка. Но после этого протесты возобновились. Позже фермеры, проводящие общенациональную акцию против ввоза аграрной продукции Украины, в феврале 2024 года на контрольно-пропускном пункте в Дорохуске высыпали зерно из грузовиков из соседней страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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