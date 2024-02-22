Профессор объяснил, почему с 23 февраля можно поздравлять не только военных

Профессор Рожнов: День защитника Отечества вышел за военные рамки

22 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Праздник 23 февраля перестал быть только для военных, рассказал Артемий Рожнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на то, что праздник называется Днем защитника Отечества, в этот день можно поздравлять всех мужчин, даже тех, кто не проходил военную службу. Об этом рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета права при правительстве РФ Артемий Рожнов. Он отметил, что праздник, некогда посвященный военным, стал днем для всех мужчин. «Постепенно эта праздничная дата вышла за сугубо военные рамки и наполнилась более широким содержанием. К настоящему времени уже сложилась устойчивая традиция поздравлять в этот день вообще всех мужчин любого возраста и профессиональной принадлежности», — рассказал Артемий Рожнов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам преподавателя, День защитника Отечества стал общим праздником для всех мужчин, так как границы между военным и «мужским духом» давно размылись. «То же самое произошло ранее и с Международным женским днем, который уже давно не ассоциируется в нашей стране с борьбой женщин за свои права, а воспринимается просто как женский праздник», — подытожил собеседник издания.

Несмотря на то, что праздник называется Днем защитника Отечества, в этот день можно поздравлять всех мужчин, даже тех, кто не проходил военную службу. Об этом рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета права при правительстве РФ Артемий Рожнов. Он отметил, что праздник, некогда посвященный военным, стал днем для всех мужчин. «Постепенно эта праздничная дата вышла за сугубо военные рамки и наполнилась более широким содержанием. К настоящему времени уже сложилась устойчивая традиция поздравлять в этот день вообще всех мужчин любого возраста и профессиональной принадлежности», — рассказал Артемий Рожнов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам преподавателя, День защитника Отечества стал общим праздником для всех мужчин, так как границы между военным и «мужским духом» давно размылись. «То же самое произошло ранее и с Международным женским днем, который уже давно не ассоциируется в нашей стране с борьбой женщин за свои права, а воспринимается просто как женский праздник», — подытожил собеседник издания.