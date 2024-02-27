Кадыров рассказал о сложной обстановке в Работино

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Рамзан Кадыров заявил о тяжелой обстановке в Работино Фото:

Обстановка в районе Работино на запорожском направлении в настоящий момент сложная. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции, используя все свои возможности. Однако бойцы чеченских батальонов «Восток-Ахмат» и сводного отряда МВД по Чеченской республике уничтожают украинских солдат. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Запорожская область, окрестности населенного пункта Работино. Здесь по вражеским укрепленным районам, технике и скоплению живой силы активно работают военнослужащие батальона „Восток-АХМАТ“ МО РФ и бойцы сводного отряда (АХМАТ) МВД по Чеченской республике. По ним [бойцам ВСУ] активно работают дроны-камикадзе», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что уже через минуту дроны успешно уничтожают украинские позиции, как только те попадают в поле зрения дронов РФ.

На днях сообщалось, что российские солдаты заняли южную часть Работино. Также ВС РФ достигают успехов на авдеевском направлении, освободив саму Авдеевку и близлежащие населенные пункты, такие как Ласточкино и Северное.

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Обстановка в районе Работино на запорожском направлении в настоящий момент сложная. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции, используя все свои возможности. Однако бойцы чеченских батальонов «Восток-Ахмат» и сводного отряда МВД по Чеченской республике уничтожают украинских солдат. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Запорожская область, окрестности населенного пункта Работино. Здесь по вражеским укрепленным районам, технике и скоплению живой силы активно работают военнослужащие батальона „Восток-АХМАТ“ МО РФ и бойцы сводного отряда (АХМАТ) МВД по Чеченской республике. По ним [бойцам ВСУ] активно работают дроны-камикадзе», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что уже через минуту дроны успешно уничтожают украинские позиции, как только те попадают в поле зрения дронов РФ. На днях сообщалось, что российские солдаты заняли южную часть Работино. Также ВС РФ достигают успехов на авдеевском направлении, освободив саму Авдеевку и близлежащие населенные пункты, такие как Ласточкино и Северное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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