Полянский ответил на слухи о намерении РФ устранить Зеленского

Полянский: Россия не намерена устранять Зеленского

09 марта 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Полянский опроверг слухи о якобы планах по устранению Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не планирует устранять президента РФ Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном Украине. Ранее некоторые представители западных стран в Совбезе ООН раскритиковали РФ за удары по объектам в Одессе во время визита в город Зеленского и греческой делегации. «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь ответить. Только честно» — заявил Полянский, опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера. Он также подчеркнул, что уничтожение цеха по производству морских беспилотников в Одессе, собираемых из компонентов, поставляемых Великобританией, является для России более важной целью. Полянский выразил свою позицию, указав на приоритеты России в текущей ситуации и опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера.

Россия не планирует устранять президента РФ Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном Украине. Ранее некоторые представители западных стран в Совбезе ООН раскритиковали РФ за удары по объектам в Одессе во время визита в город Зеленского и греческой делегации. «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь ответить. Только честно» — заявил Полянский, опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера. Он также подчеркнул, что уничтожение цеха по производству морских беспилотников в Одессе, собираемых из компонентов, поставляемых Великобританией, является для России более важной целью. Полянский выразил свою позицию, указав на приоритеты России в текущей ситуации и опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера.