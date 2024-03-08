08 марта 2024

Полянский ответил на слухи о намерении РФ устранить Зеленского

Полянский: Россия не намерена устранять Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Полянский опроверг слухи о якобы планах по устранению Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не планирует устранять президента РФ Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном Украине.

Ранее некоторые представители западных стран в Совбезе ООН раскритиковали РФ за удары по объектам в Одессе во время визита в город Зеленского и греческой делегации.

«Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь ответить. Только честно» — заявил Полянский, опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера.

Он также подчеркнул, что уничтожение цеха по производству морских беспилотников в Одессе, собираемых из компонентов, поставляемых Великобританией, является для России более важной целью. Полянский выразил свою позицию, указав на приоритеты России в текущей ситуации и опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера.

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Россия не планирует устранять президента РФ Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном Украине. Ранее некоторые представители западных стран в Совбезе ООН раскритиковали РФ за удары по объектам в Одессе во время визита в город Зеленского и греческой делегации. «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь ответить. Только честно» — заявил Полянский, опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера. Он также подчеркнул, что уничтожение цеха по производству морских беспилотников в Одессе, собираемых из компонентов, поставляемых Великобританией, является для России более важной целью. Полянский выразил свою позицию, указав на приоритеты России в текущей ситуации и опровергая слухи о якобы планах по устранению украинского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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