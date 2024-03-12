Путин поблагодарил бойца СВО и его маму за воспитание патриота

Путин: главное оружие России — это консолидация общества

12 марта 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин благодарен военным, которые выполняют задачи России в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поблагодарил мобилизованного бойца СВО Амира Хакаева из Карачаево-Черкесии за службу. Тот отметил, что когда ему пришла повестка, у него не было других мыслей, кроме как пойти на фронт. Разговор состоялся во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Во время него Путин заявил о главном оружии российского общества. «Хочу поблагодарить за позицию вашу. Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества, санкции Запада не могут нас его лишить…. Низкий поклон вашей маме, которая вас воспитала», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Хакаев рассказал, что до призыва он работал на управляющих должностях. Осенью 2022 года, когда пришла повестка, он отправился на фронт. Его жена осталась с тремя детьми. На службе военный стал писать «Заметки мобилизованного». Путин попросил его принести материалы. По словам мобилизованного, он ни о чем не жалеет. Президент отметил, что главное оружие России — это отношение к родине, которое демонстрируют бойцы СВО.

Президент России Владимир Путин поблагодарил мобилизованного бойца СВО Амира Хакаева из Карачаево-Черкесии за службу. Тот отметил, что когда ему пришла повестка, у него не было других мыслей, кроме как пойти на фронт. Разговор состоялся во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Во время него Путин заявил о главном оружии российского общества. «Хочу поблагодарить за позицию вашу. Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества, санкции Запада не могут нас его лишить…. Низкий поклон вашей маме, которая вас воспитала», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Хакаев рассказал, что до призыва он работал на управляющих должностях. Осенью 2022 года, когда пришла повестка, он отправился на фронт. Его жена осталась с тремя детьми. На службе военный стал писать «Заметки мобилизованного». Путин попросил его принести материалы. По словам мобилизованного, он ни о чем не жалеет. Президент отметил, что главное оружие России — это отношение к родине, которое демонстрируют бойцы СВО.