В Минпросвещения сообщили о важном нововведении в школах

Минпросвещения: флаг и гимн РФ станут обязательными для всех школ страны
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Вузы, техникумы, школы и детские сады обязаны будут разместить на свей территории флаг РФ, согласно новому закону Фото:

Во всех школах России церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной. Также эта инициатива будет проводиться в частных учебных заведениях. Об этом сообщает замминистра Минпросвещения Татьяна Васильева.

«В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна, проводимых в общеобразовательных организациях, статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций, <…> будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания», — передает ТАСС слова Васильевой. Отмечается, что это является частью федеральных программ всех уровней образования в школах.

Соответствующий закон уже был одобрен в Совете Федерации. Согласно сообщению сенатора от ДНР Александра Волошина, которое он написал в своем telegram-канале, флаг РФ будет висеть в каждой школе страны.

Кроме того, по новому закону, с 1 сентября 2024 года флаг России должны будут разместить на своей территории техникумы, вузы и детские сады. По словам Волошина, исполнение гимна и поднятие флага помогают школьникам поддерживать единство и патриотизм.

Ранее Госдума с 1 сентября 2024 года обязала колледжи, техникумы, детские сады, вузы и школы вывесить на своей территории российский флаг. Соответствующий закон был принят во втором и третьем чтениях.

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Во всех школах России церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной. Также эта инициатива будет проводиться в частных учебных заведениях. Об этом сообщает замминистра Минпросвещения Татьяна Васильева. «В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна, проводимых в общеобразовательных организациях, статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций, <…> будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания», — передает ТАСС слова Васильевой. Отмечается, что это является частью федеральных программ всех уровней образования в школах. Соответствующий закон уже был одобрен в Совете Федерации. Согласно сообщению сенатора от ДНР Александра Волошина, которое он написал в своем telegram-канале, флаг РФ будет висеть в каждой школе страны. Кроме того, по новому закону, с 1 сентября 2024 года флаг России должны будут разместить на своей территории техникумы, вузы и детские сады. По словам Волошина, исполнение гимна и поднятие флага помогают школьникам поддерживать единство и патриотизм. Ранее Госдума с 1 сентября 2024 года обязала колледжи, техникумы, детские сады, вузы и школы вывесить на своей территории российский флаг. Соответствующий закон был принят во втором и третьем чтениях.
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