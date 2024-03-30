Наркологи объяснили, почему нельзя пить алкоголь утром

Нарколог Вальчук: желание пить алкоголь по утрам формирует зависимость

30 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Употребление алкоголя по утрам может привести к социальной дезадаптации, заявил Вальчук Фото: Александр Мамаев © URA.RU Утреннее употребление алкоголя может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости и привести к социальной дезадаптации. Также в этом случае развивается цирроз печени, если человек пьет не качественный алкоголь. Об этом сообщил врач-нарколог Дмитрий Вальчук. «Если человек употребляет еще и не качественный алкоголь, то цирроз печени развивается достаточно быстро. Также снижаются и когнитивные функции», — предупредил Вальчук. Его слова передает «Пятый канал». Врач подчеркивает, что психические отклонения могут проявиться уже на первой стадии зависимости, а физические изменения — на второй. Дмитрий Вальчук также объясняет, что желание выпить утром часто усиливается, если ранее алкоголь уже использовался как способ снижения тревоги. Это создает подсознательную связь между алкоголем и эмоциональным облегчением, что может привести к формированию зависимости. Психиатр и врач-нарколог Василий Шуров поддерживает коллегу, указывая на алкогольные напитки, как на временный и вредный способ избегания решения проблем. Он советует обращать внимание на основные причины стремления к алкоголю, такие как депрессия, тревога или жизненные трудности. Врач считает, что алкоголь действует как допинг, обеспечивая лишь кратковременное эмоциональное облегчение. Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева сообщила, что употребление алкогольных напитков, курение и нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к развитию заболеваний желудка. Также к развитию гастрита, может привести употребление энергетиков, лимонадов и газированных напитков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утреннее употребление алкоголя может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости и привести к социальной дезадаптации. Также в этом случае развивается цирроз печени, если человек пьет не качественный алкоголь. Об этом сообщил врач-нарколог Дмитрий Вальчук. «Если человек употребляет еще и не качественный алкоголь, то цирроз печени развивается достаточно быстро. Также снижаются и когнитивные функции», — предупредил Вальчук. Его слова передает «Пятый канал». Врач подчеркивает, что психические отклонения могут проявиться уже на первой стадии зависимости, а физические изменения — на второй. Дмитрий Вальчук также объясняет, что желание выпить утром часто усиливается, если ранее алкоголь уже использовался как способ снижения тревоги. Это создает подсознательную связь между алкоголем и эмоциональным облегчением, что может привести к формированию зависимости. Психиатр и врач-нарколог Василий Шуров поддерживает коллегу, указывая на алкогольные напитки, как на временный и вредный способ избегания решения проблем. Он советует обращать внимание на основные причины стремления к алкоголю, такие как депрессия, тревога или жизненные трудности. Врач считает, что алкоголь действует как допинг, обеспечивая лишь кратковременное эмоциональное облегчение. Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева сообщила, что употребление алкогольных напитков, курение и нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к развитию заболеваний желудка. Также к развитию гастрита, может привести употребление энергетиков, лимонадов и газированных напитков.