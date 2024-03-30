Наркологи объяснили, почему нельзя пить алкоголь утром

Нарколог Вальчук: желание пить алкоголь по утрам формирует зависимость
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Употребление алкоголя по утрам может привести к социальной дезадаптации, заявил Вальчук Фото:

Утреннее употребление алкоголя может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости и привести к социальной дезадаптации. Также в этом случае развивается цирроз печени, если человек пьет не качественный алкоголь. Об этом сообщил врач-нарколог Дмитрий Вальчук.

«Если человек употребляет еще и не качественный алкоголь, то цирроз печени развивается достаточно быстро. Также снижаются и когнитивные функции», — предупредил Вальчук. Его слова передает «Пятый канал». Врач подчеркивает, что психические отклонения могут проявиться уже на первой стадии зависимости, а физические изменения — на второй.

Дмитрий Вальчук также объясняет, что желание выпить утром часто усиливается, если ранее алкоголь уже использовался как способ снижения тревоги. Это создает подсознательную связь между алкоголем и эмоциональным облегчением, что может привести к формированию зависимости.

Психиатр и врач-нарколог Василий Шуров поддерживает коллегу, указывая на алкогольные напитки, как на временный и вредный способ избегания решения проблем. Он советует обращать внимание на основные причины стремления к алкоголю, такие как депрессия, тревога или жизненные трудности. Врач считает, что алкоголь действует как допинг, обеспечивая лишь кратковременное эмоциональное облегчение.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева сообщила, что употребление алкогольных напитков, курение и нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к развитию заболеваний желудка. Также к развитию гастрита, может привести употребление энергетиков, лимонадов и газированных напитков.

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Утреннее употребление алкоголя может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости и привести к социальной дезадаптации. Также в этом случае развивается цирроз печени, если человек пьет не качественный алкоголь. Об этом сообщил врач-нарколог Дмитрий Вальчук. «Если человек употребляет еще и не качественный алкоголь, то цирроз печени развивается достаточно быстро. Также снижаются и когнитивные функции», — предупредил Вальчук. Его слова передает «Пятый канал». Врач подчеркивает, что психические отклонения могут проявиться уже на первой стадии зависимости, а физические изменения — на второй. Дмитрий Вальчук также объясняет, что желание выпить утром часто усиливается, если ранее алкоголь уже использовался как способ снижения тревоги. Это создает подсознательную связь между алкоголем и эмоциональным облегчением, что может привести к формированию зависимости. Психиатр и врач-нарколог Василий Шуров поддерживает коллегу, указывая на алкогольные напитки, как на временный и вредный способ избегания решения проблем. Он советует обращать внимание на основные причины стремления к алкоголю, такие как депрессия, тревога или жизненные трудности. Врач считает, что алкоголь действует как допинг, обеспечивая лишь кратковременное эмоциональное облегчение. Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева сообщила, что употребление алкогольных напитков, курение и нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к развитию заболеваний желудка. Также к развитию гастрита, может привести употребление энергетиков, лимонадов и газированных напитков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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