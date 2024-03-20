Россиянам рассказали, какие продукты опасно запивать алкоголем

Врач Антюфеева: не следует употреблять алкоголь вместе с солеными продуктами

20 марта 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Врач Валерия Антюфеева посоветовала не пить алкоголь с пиццей, где много помидоров Фото: Размик Закарян © URA.RU Вместе с алкогольными напитками лучше не употреблять соленые продукты. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева. «Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя», — сказала Антюфеева « Газете.Ru ». Она добавила, что пить такие напитки не рекомендуется с десертами, поскольку это приведет к более выраженному похмелью, а также может стать причиной воспаления слизистой желудка. По словам Антюфеевой, употребление алкоголя с хлебом может стать причиной вздутия в животе. Не следует пить его и есть пиццу с большим содержанием помидоров — это спровоцирует симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заключила врач. Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. Кроме того, при умеренном употреблении вина снижается риск образования тромбов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вместе с алкогольными напитками лучше не употреблять соленые продукты. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева. «Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя», — сказала Антюфеева «Газете.Ru». Она добавила, что пить такие напитки не рекомендуется с десертами, поскольку это приведет к более выраженному похмелью, а также может стать причиной воспаления слизистой желудка. По словам Антюфеевой, употребление алкоголя с хлебом может стать причиной вздутия в животе. Не следует пить его и есть пиццу с большим содержанием помидоров — это спровоцирует симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заключила врач. Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. Кроме того, при умеренном употреблении вина снижается риск образования тромбов.