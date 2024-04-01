Песков назвал обвинения РФ в причастности к гаванскому синдрому голословными

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в причастности России к гаванскому синдрому беспочвенны Фото:

Главное управление Генерального штаба РФ не причастно к гаванскому синдрому. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что все обвинения голословны без доказательств.

«Это совсем не новая тема. Много лет тема гаванского синдрома муссируется в иностранной прессе. Причем с начала обвиняли РФ, но ни разу никто убедительно подтверждал это. Поэтому это не более чем голословное обвинение СМИ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого телеканал CBS News сообщил, что Россия якобы причастна к случаям гаванского синдрома. Во время него у американских дипломатов и чиновников болит голова и чувствуется тошнота, передает RT.

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Главное управление Генерального штаба РФ не причастно к гаванскому синдрому. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что все обвинения голословны без доказательств. «Это совсем не новая тема. Много лет тема гаванского синдрома муссируется в иностранной прессе. Причем с начала обвиняли РФ, но ни разу никто убедительно подтверждал это. Поэтому это не более чем голословное обвинение СМИ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого телеканал CBS News сообщил, что Россия якобы причастна к случаям гаванского синдрома. Во время него у американских дипломатов и чиновников болит голова и чувствуется тошнота, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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