Песков назвал обвинения РФ в причастности к гаванскому синдрому голословными

01 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в причастности России к гаванскому синдрому беспочвенны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное управление Генерального штаба РФ не причастно к гаванскому синдрому. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что все обвинения голословны без доказательств. «Это совсем не новая тема. Много лет тема гаванского синдрома муссируется в иностранной прессе. Причем с начала обвиняли РФ, но ни разу никто убедительно подтверждал это. Поэтому это не более чем голословное обвинение СМИ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого телеканал CBS News сообщил, что Россия якобы причастна к случаям гаванского синдрома. Во время него у американских дипломатов и чиновников болит голова и чувствуется тошнота, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление Генерального штаба РФ не причастно к гаванскому синдрому. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что все обвинения голословны без доказательств. «Это совсем не новая тема. Много лет тема гаванского синдрома муссируется в иностранной прессе. Причем с начала обвиняли РФ, но ни разу никто убедительно подтверждал это. Поэтому это не более чем голословное обвинение СМИ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого телеканал CBS News сообщил, что Россия якобы причастна к случаям гаванского синдрома. Во время него у американских дипломатов и чиновников болит голова и чувствуется тошнота, передает RT.