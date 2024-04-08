Набиуллина: Россия почти полностью перешла на отечественный аналог SWIFT

08 апреля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

К российскому аналогу SWIFT подключились 160 иностранных участников, заявила Набиуллина Фото: Илья Московец © URA.RU Через российский аналог системы международных расчетов SWIFT на данный момент проходит 98% финансовых операций на территории РФ. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Уже более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT», — передает ТАСС слова Набиуллиной. Она отметила, что к системе присоединилось свыше 160 нерезидентов из 20 стран мира. Ранее глава ЦБ сообщила, что Россия подключила к аналогу SWIFT 159 иностранных участников из 20 стран. Также, по ее словам, РФ ведет переговоры с участниками БРИКС, которые связаны с интеграцией платежных инфраструктур. Позже генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества могут создать свою замену SWIFT. По его словам, у государств для этого есть достаточный потенциал, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Через российский аналог системы международных расчетов SWIFT на данный момент проходит 98% финансовых операций на территории РФ. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Уже более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT», — передает ТАСС слова Набиуллиной. Она отметила, что к системе присоединилось свыше 160 нерезидентов из 20 стран мира. Ранее глава ЦБ сообщила, что Россия подключила к аналогу SWIFT 159 иностранных участников из 20 стран. Также, по ее словам, РФ ведет переговоры с участниками БРИКС, которые связаны с интеграцией платежных инфраструктур. Позже генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества могут создать свою замену SWIFT. По его словам, у государств для этого есть достаточный потенциал, передает RT.