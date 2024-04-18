В Конгрессе США хотят обязать отправлять на фронт желающих помочь Украине

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Инициаторы оказания военной поддержки Украине должны записаться в ряды ВСУ, заявила Марджори Тейлор Грин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Члены Конгресса США, голосующие за продолжение предоставления поддержки Украине, должны отправиться служить в ВСУ. С такой инициативой выступила конгрессумен Марджори Тейлор Грин

«Любой член Конгресса, который голосует за этот законопроект, будет обязан пройти службу в украинской армии», — передает слова Грин издание Newsweek. Это предложение было озвучено после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о голосовании по трем отдельным законопроектам.

Майк Джонсон 17 апреля представил три законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, законопроекты представляют собой четырехэтапный план помощи указанным странам и региону, включая структуру займов, подотчетность и улучшение стратегии проводимых мероприятий. Один из законопроектов предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов из бюджета на помощь Киеву, передает Pravda.Ru.

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Члены Конгресса США, голосующие за продолжение предоставления поддержки Украине, должны отправиться служить в ВСУ. С такой инициативой выступила конгрессумен Марджори Тейлор Грин «Любой член Конгресса, который голосует за этот законопроект, будет обязан пройти службу в украинской армии», — передает слова Грин издание Newsweek. Это предложение было озвучено после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о голосовании по трем отдельным законопроектам. Майк Джонсон 17 апреля представил три законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, законопроекты представляют собой четырехэтапный план помощи указанным странам и региону, включая структуру займов, подотчетность и улучшение стратегии проводимых мероприятий. Один из законопроектов предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов из бюджета на помощь Киеву, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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