В Конгрессе США хотят обязать отправлять на фронт желающих помочь Украине

18 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Инициаторы оказания военной поддержки Украине должны записаться в ряды ВСУ, заявила Марджори Тейлор Грин Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены Конгресса США, голосующие за продолжение предоставления поддержки Украине, должны отправиться служить в ВСУ. С такой инициативой выступила конгрессумен Марджори Тейлор Грин «Любой член Конгресса, который голосует за этот законопроект, будет обязан пройти службу в украинской армии», — передает слова Грин издание Newsweek. Это предложение было озвучено после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о голосовании по трем отдельным законопроектам. Майк Джонсон 17 апреля представил три законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, законопроекты представляют собой четырехэтапный план помощи указанным странам и региону, включая структуру займов, подотчетность и улучшение стратегии проводимых мероприятий. Один из законопроектов предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов из бюджета на помощь Киеву, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены Конгресса США, голосующие за продолжение предоставления поддержки Украине, должны отправиться служить в ВСУ. С такой инициативой выступила конгрессумен Марджори Тейлор Грин «Любой член Конгресса, который голосует за этот законопроект, будет обязан пройти службу в украинской армии», — передает слова Грин издание Newsweek. Это предложение было озвучено после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о голосовании по трем отдельным законопроектам. Майк Джонсон 17 апреля представил три законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, законопроекты представляют собой четырехэтапный план помощи указанным странам и региону, включая структуру займов, подотчетность и улучшение стратегии проводимых мероприятий. Один из законопроектов предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов из бюджета на помощь Киеву, передает Pravda.Ru.