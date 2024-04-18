Премьер Украины попытался запугать США третьей мировой войной

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что если США не будут помогать Киеву немедленно, то в дальнейшем это приведет к третьей мировой войне. Об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне.
«Если мы не защитимся <…> Украина падет. <…> Итак, глобальная, глобальная система безопасности будет разрушена <…> это может привести к третьей мировой войне», — уточнил Денис Шмыгаль. Его слова передает BBC.
Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако он подчеркнул, что сначала с этим должны согласиться в американском Конгрессе. США и другие западные страны оказывают поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Однако постепенно меры помощи начали снижаться. В связи с этим офицеры НАТО прогнозируют крах украинской линии обороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.