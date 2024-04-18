Премьер Украины попытался запугать США третьей мировой войной

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Денис Шмыгаль призывает США и Запад в целом к усиленной поддержке своей страны, угрожая третьей мировой войной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что если США не будут помогать Киеву немедленно, то в дальнейшем это приведет к третьей мировой войне. Об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне.

«Если мы не защитимся <…> Украина падет. <…> Итак, глобальная, глобальная система безопасности будет разрушена <…> это может привести к третьей мировой войне», — уточнил Денис Шмыгаль. Его слова передает BBC.

Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако он подчеркнул, что сначала с этим должны согласиться в американском Конгрессе. США и другие западные страны оказывают поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Однако постепенно меры помощи начали снижаться. В связи с этим офицеры НАТО прогнозируют крах украинской линии обороны.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что если США не будут помогать Киеву немедленно, то в дальнейшем это приведет к третьей мировой войне. Об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне. «Если мы не защитимся <…> Украина падет. <…> Итак, глобальная, глобальная система безопасности будет разрушена <…> это может привести к третьей мировой войне», — уточнил Денис Шмыгаль. Его слова передает BBC. Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако он подчеркнул, что сначала с этим должны согласиться в американском Конгрессе. США и другие западные страны оказывают поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Однако постепенно меры помощи начали снижаться. В связи с этим офицеры НАТО прогнозируют крах украинской линии обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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