В Госдуме подготовили концепцию поправок к законопроекту о Байкале

24 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

В поправках предлагается переводить землю в соответствующую категорию, чтобы строить дороги в ЦЭЗ Фото: Илья Московец © URA.RU Экспертный совет думского комитета по экологии и межфракционная рабочая группа «Байкал» завершили подготовку концепции поправок к законопроекту, регулирующему рубки лесов в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории. Обсуждение предложенных изменений запланировано после 10 июня, сообщили источники, близкие к процессу. «Одно из изменений — отказ от широкого использования понятия „сплошные рубки“. В редакции конкретизируется, что они запрещены на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, а чтобы получить право вырубить лес под строительство конкретных объектов (селезащитные и очистные сооружения, дороги), надо будет перевести землю в соответствующую категорию. Перед этим следует подготовить проектную документацию, пройти экспертизу, после чего правительство должно будет выпустить постановление о переводе участка из земель лесного фонда, в, например, земли транспорта», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Концепция также предусматривает, что ликвидация погибших лесных насаждений через рубку возможна только на основании утвержденных правительством и Минприроды подзаконных актов. Это введение строгих процедур может снизить негативное воздействие на природу. Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко выразил опасения по поводу разрешения рубок в уникальной экосистеме, но член экспертного совета комитета по экологии Игорь Семеновский отметил, что законопроект в новой редакции позволит урегулировать первоочередные вопросы и устранить риски. Дополнительно предлагаемые поправки включают возможность предоставления земли в собственность многодетным семьям и участникам спецоперации. Глава Бурятии Алексей Цыденов через представителя указал на текущие сложности, связанные с запретом на рубку деревьев для строительства инфраструктуры даже внутри поселков. Сообщалось, что для Байкала будет действовать более жесткий режим охраны и требования по размещению любых объектов. Также будут определены конкретные места их размещения и дополнительные ограничения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что все природоохранные меры должны отвечать самым строгим требованиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспертный совет думского комитета по экологии и межфракционная рабочая группа «Байкал» завершили подготовку концепции поправок к законопроекту, регулирующему рубки лесов в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории. Обсуждение предложенных изменений запланировано после 10 июня, сообщили источники, близкие к процессу. «Одно из изменений — отказ от широкого использования понятия „сплошные рубки“. В редакции конкретизируется, что они запрещены на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, а чтобы получить право вырубить лес под строительство конкретных объектов (селезащитные и очистные сооружения, дороги), надо будет перевести землю в соответствующую категорию. Перед этим следует подготовить проектную документацию, пройти экспертизу, после чего правительство должно будет выпустить постановление о переводе участка из земель лесного фонда, в, например, земли транспорта», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Концепция также предусматривает, что ликвидация погибших лесных насаждений через рубку возможна только на основании утвержденных правительством и Минприроды подзаконных актов. Это введение строгих процедур может снизить негативное воздействие на природу. Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко выразил опасения по поводу разрешения рубок в уникальной экосистеме, но член экспертного совета комитета по экологии Игорь Семеновский отметил, что законопроект в новой редакции позволит урегулировать первоочередные вопросы и устранить риски. Дополнительно предлагаемые поправки включают возможность предоставления земли в собственность многодетным семьям и участникам спецоперации. Глава Бурятии Алексей Цыденов через представителя указал на текущие сложности, связанные с запретом на рубку деревьев для строительства инфраструктуры даже внутри поселков. Сообщалось, что для Байкала будет действовать более жесткий режим охраны и требования по размещению любых объектов. Также будут определены конкретные места их размещения и дополнительные ограничения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что все природоохранные меры должны отвечать самым строгим требованиям.