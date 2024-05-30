Мама больного раком ребенка рассказала, как обнаружила болезнь по одному симптому

The Sun: мать ребенка обнаружила у него рак после того, как он стал хромать
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У пятилетнего мальчика диагностировали нейробластому четвертой стадии, пишет The Sun
У пятилетнего мальчика диагностировали нейробластому четвертой стадии, пишет The Sun Фото:

Мама пятилетнего мальчика Джека в январе 2024 года заметила, что он стал хромать по дороге из школы. После обследований в феврале у него диагностировали нейробластому четвертой стадии — агрессивную форму рака, которая поражает детей до пяти лет. Об этом пишет газета The Sun.

«У пятилетнего мальчика диагностировали рак всего через несколько недель после того, как я заметила, что он хромает по дороге домой из школы», — рассказала газете мать мальчика по имени Сара. Она добавила, что после консультаций с врачами и двух посещений отделения неотложной помощи у Джека диагностировали нейробластому четвертой стадии — агрессивную форму рака, которая поражает детей в возрасте до пяти лет.

Джека срочно госпитализировали, и он начал проходить курс химиотерапии и лучевой терапии. Впереди у него операция по удалению опухоли и трансплантация стволовых клеток. Шансы на выживание оцениваются от 40% до 50%, но врачи предупреждают о высоком риске рецидива, что снижает вероятность выздоровления до 5%.

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Мама пятилетнего мальчика Джека в январе 2024 года заметила, что он стал хромать по дороге из школы. После обследований в феврале у него диагностировали нейробластому четвертой стадии — агрессивную форму рака, которая поражает детей до пяти лет. Об этом пишет газета The Sun. «У пятилетнего мальчика диагностировали рак всего через несколько недель после того, как я заметила, что он хромает по дороге домой из школы», — рассказала газете мать мальчика по имени Сара. Она добавила, что после консультаций с врачами и двух посещений отделения неотложной помощи у Джека диагностировали нейробластому четвертой стадии — агрессивную форму рака, которая поражает детей в возрасте до пяти лет. Джека срочно госпитализировали, и он начал проходить курс химиотерапии и лучевой терапии. Впереди у него операция по удалению опухоли и трансплантация стволовых клеток. Шансы на выживание оцениваются от 40% до 50%, но врачи предупреждают о высоком риске рецидива, что снижает вероятность выздоровления до 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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