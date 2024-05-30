Мама больного раком ребенка рассказала, как обнаружила болезнь по одному симптому

Мама пятилетнего мальчика Джека в январе 2024 года заметила, что он стал хромать по дороге из школы. После обследований в феврале у него диагностировали нейробластому четвертой стадии — агрессивную форму рака, которая поражает детей до пяти лет. Об этом пишет газета The Sun.
«У пятилетнего мальчика диагностировали рак всего через несколько недель после того, как я заметила, что он хромает по дороге домой из школы», — рассказала газете мать мальчика по имени Сара. Она добавила, что после консультаций с врачами и двух посещений отделения неотложной помощи у Джека диагностировали нейробластому четвертой стадии — агрессивную форму рака, которая поражает детей в возрасте до пяти лет.
Джека срочно госпитализировали, и он начал проходить курс химиотерапии и лучевой терапии. Впереди у него операция по удалению опухоли и трансплантация стволовых клеток. Шансы на выживание оцениваются от 40% до 50%, но врачи предупреждают о высоком риске рецидива, что снижает вероятность выздоровления до 5%.
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