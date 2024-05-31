ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с КНДР

31 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Евросоюз расширил санкционный список против России Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Приморья Олег Кожемяко попал в санкционный список Евросоюза за сотрудничества региона с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «Сегодня Совет ввел санкции еще в отношении шести физических лиц и трех организаций из-за деятельности по уклонению от санкций, осуществляемой Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в список попал и Олег Кожемяко. В документе сказано, что Приморье сотрудничает с КНДР, передает ТАСС. Также ранее под ограничения попал и министр КНДР. Его фамилия была включена в 13-й пакет санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Приморья Олег Кожемяко попал в санкционный список Евросоюза за сотрудничества региона с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «Сегодня Совет ввел санкции еще в отношении шести физических лиц и трех организаций из-за деятельности по уклонению от санкций, осуществляемой Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в список попал и Олег Кожемяко. В документе сказано, что Приморье сотрудничает с КНДР, передает ТАСС. Также ранее под ограничения попал и министр КНДР. Его фамилия была включена в 13-й пакет санкций.