ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с КНДР

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко попал в санкционный список Евросоюза за сотрудничества региона с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет ввел санкции еще в отношении шести физических лиц и трех организаций из-за деятельности по уклонению от санкций, осуществляемой Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в список попал и Олег Кожемяко. В документе сказано, что Приморье сотрудничает с КНДР, передает ТАСС.

Также ранее под ограничения попал и министр КНДР. Его фамилия была включена в 13-й пакет санкций.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко попал в санкционный список Евросоюза за сотрудничества региона с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «Сегодня Совет ввел санкции еще в отношении шести физических лиц и трех организаций из-за деятельности по уклонению от санкций, осуществляемой Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в список попал и Олег Кожемяко. В документе сказано, что Приморье сотрудничает с КНДР, передает ТАСС. Также ранее под ограничения попал и министр КНДР. Его фамилия была включена в 13-й пакет санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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