Россияне предложили для обмена с иностранцами замороженные активы на 35 млрд

03 июня 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Россияне подали более одного миллиона заявок для обмена активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские инвесторы приняли участие в обмене замороженных активов, подав более одного миллиона заявок на сумму 35,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Инвестиционная палата», организатор торгов в рамках данной операции. «Всего в пул для предложения нерезидентам было включено 2 570 уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами — физическими лицами между 25 марта и 8 мая 2024 года в ходе первого этапа сделки. Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении, передает РИА Новости. Среди предложенных активов — акции крупных международных компаний, таких как Alphabet, Tesla и Microsoft. При этом акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов составляют около 60% пула, а паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%. «Инвестиционная палата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. С 3 июня по 5 июля она будет принимать заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские инвесторы приняли участие в обмене замороженных активов, подав более одного миллиона заявок на сумму 35,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Инвестиционная палата», организатор торгов в рамках данной операции. «Всего в пул для предложения нерезидентам было включено 2 570 уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами — физическими лицами между 25 марта и 8 мая 2024 года в ходе первого этапа сделки. Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении, передает РИА Новости. Среди предложенных активов — акции крупных международных компаний, таких как Alphabet, Tesla и Microsoft. При этом акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов составляют около 60% пула, а паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%. «Инвестиционная палата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. С 3 июня по 5 июля она будет принимать заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг.