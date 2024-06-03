Гладков: в селе Муром в результате атаки дрона ВСУ погиб местный житель

03 июня 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Легковой автомобиль подвергся атаке украинского беспилотника, заявил Вячеслав Гладков (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атаки украинского беспилотника в селе Муром Белгородской области погиб мужчина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Происшествие произошла в Шебекинском городском округе, в селе Муром. Согласно предварительной информации, автомобиль полностью сгорел, и сейчас ведется работа по установлению личности погибшего человека, заключил Гладков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки украинского беспилотника в селе Муром Белгородской области погиб мужчина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Происшествие произошла в Шебекинском городском округе, в селе Муром. Согласно предварительной информации, автомобиль полностью сгорел, и сейчас ведется работа по установлению личности погибшего человека, заключил Гладков.