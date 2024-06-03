Гладков: в селе Муром в результате атаки дрона ВСУ погиб местный житель

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, сгоревший автомобиль, разрушения, обстрел, белгород
Легковой автомобиль подвергся атаке украинского беспилотника, заявил Вячеслав Гладков (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После атаки украинского беспилотника в селе Муром Белгородской области погиб мужчина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Происшествие произошла в Шебекинском городском округе, в селе Муром. Согласно предварительной информации, автомобиль полностью сгорел, и сейчас ведется работа по установлению личности погибшего человека, заключил Гладков.

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После атаки украинского беспилотника в селе Муром Белгородской области погиб мужчина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Происшествие произошла в Шебекинском городском округе, в селе Муром. Согласно предварительной информации, автомобиль полностью сгорел, и сейчас ведется работа по установлению личности погибшего человека, заключил Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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