Путин счел Байдена предсказуемым политиком старой школы

Президент России Владимир Путин охарактеризовал президента США Джо Байдена как политика старой школы. Лидер РФ назвал американского президента предсказуемым.
«Я так и думал. Значит я прав, он [Байден] предсказуем», — заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, слова президента прозвучали в эфире телеканала "Россия 24". Путин отметил, что Байден — политик старой школы.
Ранее, в феврале текущего года, Владимир Путин выразил мнение, что Джо Байден как президент США предпочтительнее для России по сравнению с Дональдом Трампом, обосновывая это тем, что Байден «более опытный» и «прогнозируемый».
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