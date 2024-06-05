05 июня 2024

Путин счел Байдена предсказуемым политиком старой школы

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Путин повторил свое заявление о Байдене
Путин повторил свое заявление о Байдене Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Президент России Владимир Путин охарактеризовал президента США Джо Байдена как политика старой школы. Лидер РФ назвал американского президента предсказуемым.

«Я так и думал. Значит я прав, он [Байден] предсказуем», — заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, слова президента прозвучали в эфире телеканала "Россия 24". Путин отметил, что Байден — политик старой школы. 

Ранее, в феврале текущего года, Владимир Путин выразил мнение, что Джо Байден как президент США предпочтительнее для России по сравнению с Дональдом Трампом, обосновывая это тем, что Байден «более опытный» и «прогнозируемый».

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Президент России Владимир Путин охарактеризовал президента США Джо Байдена как политика старой школы. Лидер РФ назвал американского президента предсказуемым. «Я так и думал. Значит я прав, он [Байден] предсказуем», — заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, слова президента прозвучали в эфире телеканала "Россия 24". Путин отметил, что Байден — политик старой школы.  Ранее, в феврале текущего года, Владимир Путин выразил мнение, что Джо Байден как президент США предпочтительнее для России по сравнению с Дональдом Трампом, обосновывая это тем, что Байден «более опытный» и «прогнозируемый».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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