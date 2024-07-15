Из лагеря в Крыму госпитализировали 26 детей с острой кишечной инфекцией

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната, спальное место
В лагере в Крыму выявили 26 заболевших острой кишечной инфекцией Фото:

В Евпатории в оздоровительном лагере ООО «Каламитский Бриз» произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 26 детей. На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится на сайте федеральной службы. Дети были госпитализированы с острой кишечной инфекции. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе эпидрасследования были выявлены нарушения дезинфекционных мероприятий, нарушения санитарного законодательства в области питания и причины массового заражения детей. Кроме того, было выяснено, что первых заболевших несвоевременно изолировали от здоровых детей. Сейчас эпидрасследование продолжается.

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В Евпатории в оздоровительном лагере ООО «Каламитский Бриз» произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 26 детей. На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. «Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится на сайте федеральной службы. Дети были госпитализированы с острой кишечной инфекции. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. В ходе эпидрасследования были выявлены нарушения дезинфекционных мероприятий, нарушения санитарного законодательства в области питания и причины массового заражения детей. Кроме того, было выяснено, что первых заболевших несвоевременно изолировали от здоровых детей. Сейчас эпидрасследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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