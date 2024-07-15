Происшествия Из лагеря в Крыму госпитализировали 26 детей с острой кишечной инфекцией 15 июля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + В лагере в Крыму выявили 26 заболевших острой кишечной инфекцией Фото: Анна Майорова © URA.RU В Евпатории в оздоровительном лагере ООО «Каламитский Бриз» произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 26 детей. На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. «Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится на сайте федеральной службы. Дети были госпитализированы с острой кишечной инфекции. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. В ходе эпидрасследования были выявлены нарушения дезинфекционных мероприятий, нарушения санитарного законодательства в области питания и причины массового заражения детей. Кроме того, было выяснено, что первых заболевших несвоевременно изолировали от здоровых детей. Сейчас эпидрасследование продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Евпатории в оздоровительном лагере ООО «Каламитский Бриз» произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 26 детей. На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. «Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится на сайте федеральной службы. Дети были госпитализированы с острой кишечной инфекции. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. В ходе эпидрасследования были выявлены нарушения дезинфекционных мероприятий, нарушения санитарного законодательства в области питания и причины массового заражения детей. Кроме того, было выяснено, что первых заболевших несвоевременно изолировали от здоровых детей. Сейчас эпидрасследование продолжается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям