Демократы в Конгрессе США определилась, кто заменит Байдена на выборах

Вице-президент Камала Харрис получила поддержку от демократов в качестве главного претендента партии на выдвижение в президенты на выборах США. Об этом сообщил телеканал CNBC.
«Демократы объединились вокруг вице-президента Камалы Харрис <...>их волнение вылилось в гигантский день сбора средств для партии и для кампании Харрис», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что формально вице-президент еще не является предполагаемым кандидатом от партии, однако ее позиция в качестве лидера непоколебима.
Ранее стало известно, что Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США после выхода Байдена из президентской гонки. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии.
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