Демократы в Конгрессе США определилась, кто заменит Байдена на выборах

CNBC: демократы поддержали Харрис в качестве кандидата в президенты США
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Демократы начали сбор средств для кампании Камалы Харрис
Демократы начали сбор средств для кампании Камалы Харрис Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Вице-президент Камала Харрис получила поддержку от демократов в качестве главного претендента партии на выдвижение в президенты на выборах США. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Демократы объединились вокруг вице-президента Камалы Харрис <...>их волнение вылилось в гигантский день сбора средств для партии и для кампании Харрис», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что формально вице-президент еще не является предполагаемым кандидатом от партии, однако ее позиция в качестве лидера непоколебима. 

Ранее стало известно, что Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США после выхода Байдена из президентской гонки. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии.

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Вице-президент Камала Харрис получила поддержку от демократов в качестве главного претендента партии на выдвижение в президенты на выборах США. Об этом сообщил телеканал CNBC. «Демократы объединились вокруг вице-президента Камалы Харрис <...>их волнение вылилось в гигантский день сбора средств для партии и для кампании Харрис», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что формально вице-президент еще не является предполагаемым кандидатом от партии, однако ее позиция в качестве лидера непоколебима.  Ранее стало известно, что Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США после выхода Байдена из президентской гонки. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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