Россиянам объяснили, как защититься от обмана при ремонте квартиры

Эксперт Егармин: до начала ремонта нужно юридически оформить договор с мастерами
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Договор нужно заключать с конкретным ИП или юрлицом, сообщает эксперт Егармин Фото:

До начала ремонтных работ следует заключить юридический договор с компанией или мастером, который предоставляет услугу. Об этом заявил сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин. Он также порекомендовал собрать информацию, откуда прибыли работники и найти их портфолио.

«Договор нужно заключать либо с конкретным индивидуальным предпринимателем, либо с каким-то юридическим лицом <…> лучше заключать договор с людьми, которые из этого же региона, чтобы их место регистрации совпадало с тем, где они делают ремонт. Надо смотреть их портфолио», — рассказал Егармин в интервью радио Sputnik.

Кроме того, он посоветовал лично присутствовать на начальной стадии ремонтных работ, чтобы контролировать процесс. «Надо посмотреть своими глазами, что они делают и как», пояснил эксперт. Один из советов — приезжать неожиданно. По словам Егармина, это даст дополнительный стимул работникам.

Он добавил, что лучше самостоятельно заниматься покупкой стройматериалов, так как работники могут покупать больше, а потом перепродавать знакомым. «Стройматериалы — отдельная статья опустошения кошельков заказчиков. Надо стараться самому вникать в формирование цен», — отметил эксперт.

Финансовый эксперт Наталия Иванова рассказала, что за ремонт квартиры можно вернуть 13% от стоимости работ. Это возможно при соблюдении ряда условий: жилплощадь должна быть в новостройке и приобретена у застройщика. Вдобавок квартира должна продаваться с черновой отделкой, либо быть куплена еще до завершения строительства, передает «Газета.ru».

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До начала ремонтных работ следует заключить юридический договор с компанией или мастером, который предоставляет услугу. Об этом заявил сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин. Он также порекомендовал собрать информацию, откуда прибыли работники и найти их портфолио. «Договор нужно заключать либо с конкретным индивидуальным предпринимателем, либо с каким-то юридическим лицом <…> лучше заключать договор с людьми, которые из этого же региона, чтобы их место регистрации совпадало с тем, где они делают ремонт. Надо смотреть их портфолио», — рассказал Егармин в интервью радио Sputnik. Кроме того, он посоветовал лично присутствовать на начальной стадии ремонтных работ, чтобы контролировать процесс. «Надо посмотреть своими глазами, что они делают и как», пояснил эксперт. Один из советов — приезжать неожиданно. По словам Егармина, это даст дополнительный стимул работникам. Он добавил, что лучше самостоятельно заниматься покупкой стройматериалов, так как работники могут покупать больше, а потом перепродавать знакомым. «Стройматериалы — отдельная статья опустошения кошельков заказчиков. Надо стараться самому вникать в формирование цен», — отметил эксперт. Финансовый эксперт Наталия Иванова рассказала, что за ремонт квартиры можно вернуть 13% от стоимости работ. Это возможно при соблюдении ряда условий: жилплощадь должна быть в новостройке и приобретена у застройщика. Вдобавок квартира должна продаваться с черновой отделкой, либо быть куплена еще до завершения строительства, передает «Газета.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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