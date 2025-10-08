Рябков забил тревогу из-за стремительного разрушения российско-американских отношения

Рябков: в отношениях РФ и США появилась трещина, и в этом виноваты американцы
Рябков заявил, что отношения РФ и США рушатся по вине Вашингтона
Рябков заявил, что отношения РФ и США рушатся по вине Вашингтона

Отношения между Россией и США планомерно ухудшаются, и в этом виноваты американцы. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещиной, которое рушится. И виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли фундамента», — отметил Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что прежних «заводских настроек» в отношениях между странами уже нет. Рябков также выразил мнение, что «разрушать проще, чем строить». По его словам, Россия готова к восстановлению диалога, однако «встречного ответа с американской стороны нет».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США, однако процесс идет крайне медленно из-за позиции Вашингтона. По его словам, эффективность контактов между странами остается низкой. Он добавил, что американская сторона связывает развитие сотрудничества с прогрессом по ситуации на Украине.

