03 августа 2024

В Канаде предупредили о риске развития онкологии из-за чайных пирамидок

НТВ: ученые Канады выявили в чайных пакетиках пластик, провоцирующий рак
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению западных ученых, опасное заболевание может спровоцировать токсичный микропластик Фото:

Чайные пакетики в форме пирамидки могут стать причиной рака. К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Макгилла. По их мнению, опасность возникает при погружении пакетика в кипяток.

«Чайные пакетики в форме пирамидки могут спровоцировать рак. Этому способствует токсичный микропластик, входящий в состав заварки», — на данные исследования ссылается НТВ.

При это в Роспотребнадзоре отметили, что чайные пакетики не могут причинить вред, так как их производят в соответствии с требованиями СанПин. Такого же мнения придерживаются и в Союзе по защите прав потребителей.

Ранее американские врачи объяснили, как определить наличие рака по форме пальцев. Для этого достаточно провести пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках, передает телеканал 360. По словам врача общей практики Марии Беляевой, пассивное курение является частой причиной развития онкологического заболевания, пишет RT.

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Чайные пакетики в форме пирамидки могут стать причиной рака. К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Макгилла. По их мнению, опасность возникает при погружении пакетика в кипяток. «Чайные пакетики в форме пирамидки могут спровоцировать рак. Этому способствует токсичный микропластик, входящий в состав заварки», — на данные исследования ссылается НТВ. При это в Роспотребнадзоре отметили, что чайные пакетики не могут причинить вред, так как их производят в соответствии с требованиями СанПин. Такого же мнения придерживаются и в Союзе по защите прав потребителей. Ранее американские врачи объяснили, как определить наличие рака по форме пальцев. Для этого достаточно провести пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках, передает телеканал 360. По словам врача общей практики Марии Беляевой, пассивное курение является частой причиной развития онкологического заболевания, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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