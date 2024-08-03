Новолуние в августе 2024: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу

Новолуние в августе принесет скандалы и проблемы со здоровьем

04 августа 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Новолуние происходит каждый месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начало августа — период, когда жители Земли могут столкнуться с упадком сил и эмоциональным истощением. Причина этих изменений кроется в наступлении новолуния — фазы, когда спутник нашей планеты полностью скрывается от глаз, но продолжает оказывать энергетическое влияние на людей. В августе 2024 года новая Луна будет находиться во Льве — мощном огненном знаке зодиака, символизирующем силу и упорство. Когда ждать новолуние, и как оно отразится на наших планах и самочувствии — в материале URA.RU. Какого числа в августе новолуние Фаза новолуния начнется в 14:13 (мск) 4 августа 2024 года. Видимость Луны к 12:00 составит 0%. В это время Луна будет находиться совсем близко к Солнцу, поэтому спутник не будет освещаться его лучами. Луна будет находиться совсем близко к Солнцу и станет невидимой для жителей Земли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что категорически нельзя делать в новолуние в августе За несколько дней до новолуния многие могут ощущать эмоциональную нестабильность. В это время важно сохранять внутренний баланс и прислушиваться к интуиции. В сам день новолуния не стоит лениться или откладывать дела на потом. Из-за нахождения Луны во Льве некоторые знаки зодиака могут почувствовать тревожность из-за избытка энергии. Постарайтесь успокоиться привычными для вас способами, но не срывайте злость на окружающих. Также не рекомендуется вступать в конфликты — ссоры в этот период могут затянуться надолго. Во время самоанализа возможен акцент на старых проблемах и травмах, но лучше избегать этого, чтобы не блокировать энергетический поток от новой Луны. Вместо этого подумайте, как улучшить или исправить ситуацию прямо сейчас, пишут «Известия». Не стоит начинать и капитальный ремонт в доме — лучше перенести такие работы на другое время. Допустимы лишь уборка, перестановка мебели или работа в саду. Не рекомендуется в этот день вступать в конфликты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что можно увидеть на небе в новолуние В момент новолуния Луна будет полностью скрыта от наблюдателей, видимой останется лишь небольшая темная точка на фоне неба. При этом спутник Земли будет находиться в зоне огненного зодиакального созвездия Льва. Уже 5 августа начнется следующая фаза — растущая Луна. Вместо привычной луны в небе можно будет увидеть лишь темное пятно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что нужно сделать в Новолуние 4 августа, чтобы привлечь удачу В августовское новолуние стоит быть активным. Начните день с интенсивной тренировки или массажа. Много гуляйте, занимайтесь домашними делами. Новолуние во Льве — благоприятное время для постановки целей, особенно связанных с реализацией давних идей и мечтаний. Это хорошее время для завершения дел, которые долго откладывались. Также молодой месяц положительно влияет на тех, кто занимается творчеством. Используйте этот период для записи своих целей, самоанализа и поиска вдохновения. Любые шаги в сторону раскрытия своей личности будут успешными. Творческих людей может посетить вдохновение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начало августа — период, когда жители Земли могут столкнуться с упадком сил и эмоциональным истощением. Причина этих изменений кроется в наступлении новолуния — фазы, когда спутник нашей планеты полностью скрывается от глаз, но продолжает оказывать энергетическое влияние на людей. В августе 2024 года новая Луна будет находиться во Льве — мощном огненном знаке зодиака, символизирующем силу и упорство. Когда ждать новолуние, и как оно отразится на наших планах и самочувствии — в материале URA.RU. Фаза новолуния начнется в 14:13 (мск) 4 августа 2024 года. Видимость Луны к 12:00 составит 0%. В это время Луна будет находиться совсем близко к Солнцу, поэтому спутник не будет освещаться его лучами. За несколько дней до новолуния многие могут ощущать эмоциональную нестабильность. В это время важно сохранять внутренний баланс и прислушиваться к интуиции. В сам день новолуния не стоит лениться или откладывать дела на потом. Из-за нахождения Луны во Льве некоторые знаки зодиака могут почувствовать тревожность из-за избытка энергии. Постарайтесь успокоиться привычными для вас способами, но не срывайте злость на окружающих. Также не рекомендуется вступать в конфликты — ссоры в этот период могут затянуться надолго. Во время самоанализа возможен акцент на старых проблемах и травмах, но лучше избегать этого, чтобы не блокировать энергетический поток от новой Луны. Вместо этого подумайте, как улучшить или исправить ситуацию прямо сейчас, пишут «Известия». Не стоит начинать и капитальный ремонт в доме — лучше перенести такие работы на другое время. Допустимы лишь уборка, перестановка мебели или работа в саду. В момент новолуния Луна будет полностью скрыта от наблюдателей, видимой останется лишь небольшая темная точка на фоне неба. При этом спутник Земли будет находиться в зоне огненного зодиакального созвездия Льва. Уже 5 августа начнется следующая фаза — растущая Луна. В августовское новолуние стоит быть активным. Начните день с интенсивной тренировки или массажа. Много гуляйте, занимайтесь домашними делами. Новолуние во Льве — благоприятное время для постановки целей, особенно связанных с реализацией давних идей и мечтаний. Это хорошее время для завершения дел, которые долго откладывались. Также молодой месяц положительно влияет на тех, кто занимается творчеством. Используйте этот период для записи своих целей, самоанализа и поиска вдохновения. Любые шаги в сторону раскрытия своей личности будут успешными.