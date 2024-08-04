Кредиторам запретят угрожать должникам

MK: разговоры между кредиторами и должниками будут записываться с 5 августа

04 августа 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

С 5 августа кредиторы должны будут фиксировать разговоры с должниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 5 августа кредиторы и микрофинансовые организации обязаны ввести запись разговора с должниками в ходе процесса не менее трех лет. Новые требования позволят должникам защититься от угроз коллекторов. «[C 5 августа] им придется записывать на аудио все случаи взаимодействия с должниками или их представителями, а также предупреждать собеседников о том, что ведется запись, в самом начале разговора. Такие аудиофайлы нужно будет хранить на электронных носителях не менее трех лет» — сообщает издание MK.RU . Отмечается, что соблюдение нового закона будет контролироваться Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Кроме того, участились случаи, когда кредиторы в телефонных разговорах оскорбляют клиента и всячески угрожают ему. Об этом заявила соруководитель практики защиты прав инвесторов «Интерцессия» Анастасия Чумак. «Довольно часто компании-кредиторы в телефонных разговорах используют ненормативную лексику, угрозы жизни, здоровью, имуществу должника или его близких. Это является прямым нарушением закона», — рассказала изданию эксперт. Она отметила, что новый закон позволит урегулировать коммуникацию в рамках закона. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что новые требования станут плюсом для всех сторон. Заемщики смогут рассчитывать на соблюдение прав и свобод, а для самих взыскателей это будет шанс избавиться от конкурентов руками государства, пояснил он. Ранее URA.RU сообщало о новых законах, которые вступят в силу с 5 августа. Россияне с августа смогут узнавать о выполнении всех запросов на предоставление муниципальных и госуслуг в онлайн-формате. Увеличится надбавка к пенсии работающим пенсионерам. Подробнее о новых законопроектах — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 5 августа кредиторы и микрофинансовые организации обязаны ввести запись разговора с должниками в ходе процесса не менее трех лет. Новые требования позволят должникам защититься от угроз коллекторов. «[C 5 августа] им придется записывать на аудио все случаи взаимодействия с должниками или их представителями, а также предупреждать собеседников о том, что ведется запись, в самом начале разговора. Такие аудиофайлы нужно будет хранить на электронных носителях не менее трех лет» — сообщает издание MK.RU. Отмечается, что соблюдение нового закона будет контролироваться Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Кроме того, участились случаи, когда кредиторы в телефонных разговорах оскорбляют клиента и всячески угрожают ему. Об этом заявила соруководитель практики защиты прав инвесторов «Интерцессия» Анастасия Чумак. «Довольно часто компании-кредиторы в телефонных разговорах используют ненормативную лексику, угрозы жизни, здоровью, имуществу должника или его близких. Это является прямым нарушением закона», — рассказала изданию эксперт. Она отметила, что новый закон позволит урегулировать коммуникацию в рамках закона. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что новые требования станут плюсом для всех сторон. Заемщики смогут рассчитывать на соблюдение прав и свобод, а для самих взыскателей это будет шанс избавиться от конкурентов руками государства, пояснил он. Ранее URA.RU сообщало о новых законах, которые вступят в силу с 5 августа. Россияне с августа смогут узнавать о выполнении всех запросов на предоставление муниципальных и госуслуг в онлайн-формате. Увеличится надбавка к пенсии работающим пенсионерам. Подробнее о новых законопроектах — в материале URA.RU.